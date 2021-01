Na hosťovanie sa do Dunajskej Stredy dostal waleský stredopoliar a Trnava má na prestup českého stopéra

Hral v Chelsea aj v Liverpool

Zmluva do leta 2023

30.1.2021 (Webnoviny.sk) - S blížiacim sa začiatkom jarnej časti Fortuna ligy 2020/2021 a uzávierkou prestupov kluby z najvyššej slovenskej futbalovej súťaže pomaly kompletizujú svoje kádre.V závere aktuálneho týždňa druhý tím tabuľky FC DAC 1904 Dunajská Streda angažoval waleského stredopoliara Isaaca Davida Christieho-Daviesa, piaty FC Spartak Trnava získal českého obrancu Filipa Twardzika. Informuje o tom oficiálny weby účastníkov FL.Dvadsaťtriročný Walesan Christie-Davies prišiel na Žitný ostrov na hosťovanie z anglického druholigového FC Barnsley. Rodák z Brightonu ešte ako dorastenec pôsobil v Londýne v FC Chelesa a v sezóne 2015/2016 s klubom vyhral mládežnícku Ligu majstrov Neskôr hral v Chelsea a potom aj v Liverpool v tímoch do 23 rokov. Za FC Liverpool nastúpil v decembri 2019 vo štvrťfinále Ligového pohára.Počas jari 2020 hosťoval v belgickom tíme Cercle Bruggy pod vedením nemeckého tréner Bernda Storcka, ktorý ho teraz bude trénovať aj v Dunajskej Strede. V FC Barnsley v aktuálnom ročníku hrával za rezervu.Dvadsaťsedemročný Twardzik prichádza do Trnavy z Česka, doteraz pôsobil v Karvinej. S vedením Spartaka sa dohodol na zmluve do leta 2023. V minulosti hral v najvyššej slovenskej súťaži za Ružomberok."Už v Ružomberku dokázal, že je líder mužstva a bol aj jedným z najkvalitnejších stopérov našej ligy. Sme veľmi radi, že sa nám z Karvinej podarilo získať hotového hráča na trvalý prestup a verím, že aj v našom drese potvrdí svoju kvalitu," povedal riaditeľ klubu Milan Cuninka na oficiálnom webe FC Spartak Trnava.