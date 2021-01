Vlhová skončila v Ga-Pa v elitnej desiatke, ale jej náskok na čele Svetového pohára sa znížil na 62 bodov

Chybička na svahu

Vlhová v Top 10

Upevnenie pozície

30.1.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka v zjazdovom lyžovaní Petra Vlhová obsadila v sobotňajšom superobrovskom slalome Svetového pohára v nemeckom Garmisch-Partenkirchene 10. priečku a na čele celkového poradia SP má náskok už len 62 bodov. Pred sobotou 25-ročná Liptáčka viedla o sto bodov pred Michelle Gisinovou , teraz je už za ňou iná Švajčiarka Lara Gutová-Behramiová ako víťazka super G.Podľa pôvodného plánu sa v sobotu mal uskutočniť zjazd, ale organizátori ho museli zrušiť, pretože poveternostné podmienky nedovolili absolvovať ani jednu tréningovú jazdu.Predpisy Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS) nedovoľujú konanie pretekov, ak sa neuskutoční aspoň jeden meraný tréning. Sobotňajšia súťaž tak bola oficiálne náhradou za zrušené super G vo švajčiarskom St. Moritzi ešte v úvode decembra, spomenutý zjazd si pretekárky nahradia v závere februára v talianskom Val di Fassa.Petra Vlhová sa na slávnom Kandahare predstavila so štartovým číslom 14, na svahu urobila jednu chybičku a po svojej jazde sa zaradila na 6. priečku so stratou 1,27 s na Gutovú-Behramiovú. Neskôr sa pred Slovenku dostali ešte štyri pretekárky, Francúzka Tiffany Gauthierová dosiahla rovnaký čas ako Vlhová.Lara Gutová-Behramiová, ktorá v januári 2020 ovládla aj super G v rakúskom St. Antone a švajčiarskej Crans Montane. si v sobotu pripísala jubilejný tridsiaty triumf v pretekoch Svetového pohára, šestnásty v super G.Druhá v sobotu skončila s odstupom 68 stotín sekundy Nórka Kajsa Vickhoff Lieová, tretia Kanaďanka Marie-Michele Gagnonová zaostala za víťaznou Švajčiarkou o 0,93 s.Petra Vlhová, ktorá v super G Svetového pohára skončila v Top 10 piatykrát v kariére, si za 10. priečku pripísala 26 bodov a celkovo ich má na svojom konte 909, Gutová-Behramiová si polepšila o rovnú stovku a na druhej priečke ich má 847.Gisinová klesla na tretiu pozíciu, v sobotu totiž neštartovala a zostala na 783 bodoch. Nasledujú Talianky Sofia Goggiová (740), Marta Bassinová (715) a na šiestom mieste Američanka Mikaela Shiffrinová (615). Lara Gutová-Behramiová si sobotňajším triumfom upevnila pozíciu líderky hodnotenia disciplíny, s 345 bodmi vedie pred krajankou Corinne Suterovou (205), tretia je Češka Ester Ledecká so 196 bodmi. Petre Vlhovej patrí priebežná 13. pozícia s o 78 bodmi.V nedeľu je na programe v Garmisch-Partenkirchene ďalší superobrovský slalom. Vo februári prídu na rad majstrovstvá sveta, od 9. do 23. februára ich bude hostiť talianska Cortina d'Ampezzo.