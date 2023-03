UŽ STE HO VIDELI? John Wick 4 má za sebou rekordný otvárací víkend

Štvrté pokračovanie akčnej série John Wick v hlavnej úlohe s Keanu Reevesom má za sebou rekordný otvárací víkend v slovenských kinách. "V otváracom víkende na Slovensku dosiahol návštevnosť 30.323 divákov, čo je nielen najlepšie číslo za celú sériu, ale zároveň je to aj rekordný otvárací víkend od začiatku tohto roka," uviedla pre TASR Jana Studená z distribučnej spoločnosti Forum Film, ktorá americkú snímku nasadila do kín 23. marca.





Keanu Reeves je vo filme John Wick 4 nájomný zabijak na dôchodku, hľadajúci spôsob, ako poraziť Radu dvanástich zločineckých bossov, ktorí vládnu najmocnejším organizáciám podsvetia. Komisia vypísala na jeho hlavu odmenu vo výške niekoľkých miliónov dolárov, pretože sa odvážil postaviť sa im na odpor. V štvrtej kapitole sa paradigma Johna Wicka na úteku mení a on sa Komisii postaví. "Je to príbeh Johna, ktorý sa rozhodol, že už nebude utekať. Namiesto toho sa otočí a prenasledovateľom sa stane on. A to je ten dôvod, prečo sa ľudia boja Johna Wicka," vysvetľuje k svojej postave Reeves, ktorý je tiež výkonným producentom filmu."Kapitola štyri nás posúva úplne novým, vzrušujúcim smerom," hovorí Chad Stahelski, režisér a producent všetkých častí série. "Pokračujeme v odkrývaní nových (a niekedy dosť neočakávaných) aspektov osobnosti Johna Wicka a predstavujeme mnoho nových postáv, ktoré sú nejakým spôsobom prepojené s hlavnou postavou. Okrem akcie hovorím aj o bratstve, nádeji a skúmame niektoré emocionálne linky, ktoré boli v predchádzajúcich filmoch len naznačené," poznamenal režisér.Príbeh sa začína v New Yorku, kde sa odohrávala väčšia časť predchádzajúcich filmov, divákov zavedie aj do Jordánska, Japonska, Berlína a Paríža. "Fanúšikovia sa môžu tešiť minimálne na 14 hlavných akčných sekvencií, vrátane divokej a epickej naháňačky ulicami Paríža. V bojovom štýle Johna Wicka vidíte jeho snahu, odhodlanie a vôľu. Milujem jeho postoj, ktorý mu velí nikdy sa nevzdávať, aj keď niekedy pôsobí zúfalo," zhodnotil Reeves.