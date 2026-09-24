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Na jedno miesto na medicíne pripadá niekoľko uchádzačov. Mladí medici menia spôsob prípravy na prijímačky
Tagy: PR Prijímačky
Záujem o štúdium medicíny zostáva na Slovensku vysoký. Počet uchádzačov na lekárske fakulty výrazne prevyšuje ich kapacity, čo zvyšuje nároky na prípravu budúcich medikov. Na Lekársku ...
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24.9.2026 (SITA.sk) - Záujem o štúdium medicíny zostáva na Slovensku vysoký.
Počet uchádzačov na lekárske fakulty výrazne prevyšuje ich kapacity, čo zvyšuje nároky na prípravu budúcich medikov. Na Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave sa v akademickom roku 2026/2027 hlásilo 2 127 uchádzačov na všeobecné lekárstvo, pričom plánovaný počet prijatých je 375. Úspešnosť tak predstavuje približne 18 percent. V Košiciach sa podľa dostupných údajov hlásilo 1 356 uchádzačov a plánovaný počet prijatých bol 265.
S rastúcou konkurenciou sa mení aj spôsob prípravy. Uchádzači majú dnes k dispozícii množstvo učebných materiálov, online kurzov, videí či nástrojov umelej inteligencie. Výzvou preto podľa skúseností mladých medikov nie je nedostatok informácií, ale schopnosť vybrať si z nich podstatné a vytvoriť si systém, ktorý umožní dlhodobú a efektívnu prípravu.
"Uchádzači dnes nemajú problém s nedostatkom informácií. Práve naopak – majú ich až priveľa. Najväčšou výzvou je vedieť si z nich vybrať to podstatné a vytvoriť si systém, ktorý funguje," hovorí Sophia Čemická, spoluzakladateľka Medura Academy.
Medura Academy vznikla aj na základe osobnej skúsenosti mladých medikov s prípravou na prijímacie skúšky. Podľa Čemickej uchádzačom často nechýbajú materiály, ale praktické usmernenie, ako s nimi pracovať.
Práve skúsenosť študentov medicíny môže byť podľa nej pre uchádzačov významná. Mladí medici si stále pamätajú vlastnú prípravu, náročné témy aj miesta, kde počas učenia strácali čas.
Medura Academy preto kombinuje skúsenosti študentov viacerých slovenských a českých lekárskych fakúlt s online vzdelávaním. To umožňuje študentom prispôsobiť si tempo vlastným potrebám – problematické témy si môžu opakovane pozrieť, zatiaľ čo učivo, ktoré už ovládajú, môžu prejsť rýchlejšie.
"Nechceme študentom ponúknuť iba ďalšie množstvo materiálov. Chceme im ukázať, ako sa učiť efektívnejšie, ako prepájať poznatky a ako si vytvoriť systém, ktorý využijú aj počas samotného štúdia medicíny," dodáva Čemická.
Medzi najčastejšie chyby uchádzačov podľa skúseností Medura Academy patrí najmä absencia konkrétneho študijného plánu, neskorý začiatok prípravy a mechanické memorovanie otázok bez pochopenia súvislostí.
Na prijímacie skúšky odporúčajú začať sa pripravovať približne rok až rok a pol vopred. Dlhšie obdobie umožňuje učivo rozdeliť, priebežne opakovať a vyhnúť sa nárazovému učeniu tesne pred skúškami.
Memorovanie je pri medicíne nevyhnutné, pretože budúci lekár musí ovládať obrovské množstvo faktov. Samotné zapamätanie odpovedí však nestačí. Dôležité je rozumieť súvislostiam a vedieť poznatky prepájať-
Novým prvkom v príprave uchádzačov je aj umelá inteligencia. Tá môže pomôcť pri vysvetľovaní zložitých tém, tvorbe otázok či opakovaní učiva. Zároveň je však stále dôležitá potreba overovania informácií.
Dôležitou súčasťou prípravy je podľa Medura Academy aj práca so stresom. Včasný začiatok umožňuje rozložiť učivo na dlhšie obdobie a vytvoriť priestor na opakovanie.Príprava na prijímacie skúšky by nemala končiť samotným prijatím na fakultu. Dôležité je vytvoriť si spôsob učenia, ktorý bude študent využívať aj počas ďalšieho štúdia.
Medura Academy preto plánuje rozširovať vzdelávacie materiály o ilustrované materiály z biológie, databázy chemických vzorcov či online opakovacie kartičky. Cieľom je prepájať skúsenosti mladých medikov s modernými vzdelávacími nástrojmi.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Na jedno miesto na medicíne pripadá niekoľko uchádzačov. Mladí medici menia spôsob prípravy na prijímačky © SITA Všetky práva vyhradené.
Počet uchádzačov na lekárske fakulty výrazne prevyšuje ich kapacity, čo zvyšuje nároky na prípravu budúcich medikov. Na Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave sa v akademickom roku 2026/2027 hlásilo 2 127 uchádzačov na všeobecné lekárstvo, pričom plánovaný počet prijatých je 375. Úspešnosť tak predstavuje približne 18 percent. V Košiciach sa podľa dostupných údajov hlásilo 1 356 uchádzačov a plánovaný počet prijatých bol 265.
S rastúcou konkurenciou sa mení aj spôsob prípravy. Uchádzači majú dnes k dispozícii množstvo učebných materiálov, online kurzov, videí či nástrojov umelej inteligencie. Výzvou preto podľa skúseností mladých medikov nie je nedostatok informácií, ale schopnosť vybrať si z nich podstatné a vytvoriť si systém, ktorý umožní dlhodobú a efektívnu prípravu.
"Uchádzači dnes nemajú problém s nedostatkom informácií. Práve naopak – majú ich až priveľa. Najväčšou výzvou je vedieť si z nich vybrať to podstatné a vytvoriť si systém, ktorý funguje," hovorí Sophia Čemická, spoluzakladateľka Medura Academy.
Od individuálneho doučovania k online príprave
Medura Academy vznikla aj na základe osobnej skúsenosti mladých medikov s prípravou na prijímacie skúšky. Podľa Čemickej uchádzačom často nechýbajú materiály, ale praktické usmernenie, ako s nimi pracovať.
Práve skúsenosť študentov medicíny môže byť podľa nej pre uchádzačov významná. Mladí medici si stále pamätajú vlastnú prípravu, náročné témy aj miesta, kde počas učenia strácali čas.
Medura Academy preto kombinuje skúsenosti študentov viacerých slovenských a českých lekárskych fakúlt s online vzdelávaním. To umožňuje študentom prispôsobiť si tempo vlastným potrebám – problematické témy si môžu opakovane pozrieť, zatiaľ čo učivo, ktoré už ovládajú, môžu prejsť rýchlejšie.
"Nechceme študentom ponúknuť iba ďalšie množstvo materiálov. Chceme im ukázať, ako sa učiť efektívnejšie, ako prepájať poznatky a ako si vytvoriť systém, ktorý využijú aj počas samotného štúdia medicíny," dodáva Čemická.
Najväčším problémom je podľa medikov systém prípravy
Medzi najčastejšie chyby uchádzačov podľa skúseností Medura Academy patrí najmä absencia konkrétneho študijného plánu, neskorý začiatok prípravy a mechanické memorovanie otázok bez pochopenia súvislostí.
Na prijímacie skúšky odporúčajú začať sa pripravovať približne rok až rok a pol vopred. Dlhšie obdobie umožňuje učivo rozdeliť, priebežne opakovať a vyhnúť sa nárazovému učeniu tesne pred skúškami.
Memorovanie je pri medicíne nevyhnutné, pretože budúci lekár musí ovládať obrovské množstvo faktov. Samotné zapamätanie odpovedí však nestačí. Dôležité je rozumieť súvislostiam a vedieť poznatky prepájať-
AI môže pomôcť, nemala by však nahradiť premýšľanie
Novým prvkom v príprave uchádzačov je aj umelá inteligencia. Tá môže pomôcť pri vysvetľovaní zložitých tém, tvorbe otázok či opakovaní učiva. Zároveň je však stále dôležitá potreba overovania informácií.
Príprava má podľa medikov začínať ešte pred stresom z prijímačiek
Dôležitou súčasťou prípravy je podľa Medura Academy aj práca so stresom. Včasný začiatok umožňuje rozložiť učivo na dlhšie obdobie a vytvoriť priestor na opakovanie.Príprava na prijímacie skúšky by nemala končiť samotným prijatím na fakultu. Dôležité je vytvoriť si spôsob učenia, ktorý bude študent využívať aj počas ďalšieho štúdia.
Medura Academy preto plánuje rozširovať vzdelávacie materiály o ilustrované materiály z biológie, databázy chemických vzorcov či online opakovacie kartičky. Cieľom je prepájať skúsenosti mladých medikov s modernými vzdelávacími nástrojmi.
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Na jedno miesto na medicíne pripadá niekoľko uchádzačov. Mladí medici menia spôsob prípravy na prijímačky © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR Prijímačky
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