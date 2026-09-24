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24. septembra 2026

Európa nebude na samite G20 mlčať, ani keď sa tam objaví samotný Putin


Tagy: Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident samit G20 Vojna na Ukrajine

Kremeľ vo štvrtok oznámil, že Moskva zváži pozvanie amerického prezidenta na samit na najvyššej úrovni. Európska únia (EÚ) je odhodlaná pokračovať v ostrej kritike ...



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russia_putin_1_161 676x451 24.9.2026 (SITA.sk) - Kremeľ vo štvrtok oznámil, že Moskva zváži pozvanie amerického prezidenta na samit na najvyššej úrovni.


Európska únia (EÚ) je odhodlaná pokračovať v ostrej kritike a odsúdení ruskej vojny na Ukrajine aj na decembrovom samite skupiny G20 v Miami, vyhlásil vo štvrtok hovorca Európskej komisie (EK) Olof Gill potom, ako Washington pozval na stretnutie ruského prezidenta Vladimira Putina.

Od roku 2022 Európska únia dôsledne a jednoznačne využíva samity G20 na odsúdenie rozsiahlej ruskej invázie a na výzvy na jej ukončenie. Z pohľadu Európskej únie môžem povedať, že tento prístup bude pokračovať bez ohľadu na účastníkov akéhokoľvek stretnutia G20,“ uviedol Gill.

Zároveň pripomenul, že Rusko zostáva členom skupiny G20, a preto má „právo zúčastňovať sa na stretnutiach G20 vrátane ministerskej a najvyššej úrovne“.

Kremeľ vo štvrtok oznámil, že Moskva pozvanie amerického prezidenta Donalda Trumpazváži“. Je však pravdepodobné, že Putin účasť odmietne, keďže mu ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ponúkol, aby samit využili na osobné rokovania o ukončení vojny.




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Zdroj: SITA.sk - Európa nebude na samite G20 mlčať, ani keď sa tam objaví samotný Putin © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mierové rokovania o Ukrajine Rusko-ukrajinský konflikt Ruský prezident samit G20 Vojna na Ukrajine
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