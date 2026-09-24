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Na špecialistu čakajú Slováci aj päť mesiacov. Využívanie virtuálnej kliniky UNIQA vzrástlo o 167 %, medzi najvyužívanejšie služby patrí aj pediatra
Tagy: PR Životné poistenie
Nájsť špecialistu, ktorý vás vôbec prijme, a dočkať sa termínu. Pre mnohých Slovákov je to otázka niekoľkých mesiacov. UNIQA preto klientom životného poistenia Život a radosť ...
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24.9.2026 (SITA.sk) - Nájsť špecialistu, ktorý vás vôbec prijme, a dočkať sa termínu. Pre mnohých Slovákov je to otázka niekoľkých mesiacov.
UNIQA preto klientom životného poistenia Život a radosť ponúka bezplatný prístup k Virtuálnej klinike, kde je lekár k dispozícii už v priebehu niekoľkých minút. Dáta z prvého roka fungovania ukazujú, že klienti službu skutočne využívajú, a to najčastejšie práve v odboroch, kde je čakanie na prvý termín najdlhšie.
Nejde o operácie ani plánované zákroky. Ide o oveľa bežnejšie situácie: človek má zdravotný problém, nevie, na koho sa obrátiť, a keď sa konečne niekam dovolá, dozvie sa, že ambulancia neprijíma nových pacientov alebo že prvý voľný termín je až o tri mesiace.
Dostupnosť špecializovanej zdravotnej starostlivosti je na Slovensku problém. Podľa údajov zverejnených v tomto roku čakajú pacienti na prvé vyšetrenie u niektorých špecialistov aj päť mesiacov, pričom kontrolné vyšetrenia bývajú dostupné o dva až tri mesiace. Prieskum zároveň ukázal, že približne každý desiaty človek, ktorý potreboval termín u lekára, ho ani po mesiacoch čakania nezískal.
Presne tento moment, keď si človek povie: "Neviem, kam volať, a keď zavolám, aj tak ma neprijmú," rieši Virtuálna klinika, ktorú majú klienti UNIQA v rámci životného poistenia Život a radosť k dispozícii bezplatne. Namiesto obvolávania ambulancií stačí otvoriť aplikáciu. Tím lekárov, zdravotných sestier a záchranárov je k dispozícii každý deň od 8.00 do 20.00 hod. a počas niekoľkých minút pomôže posúdiť situáciu a odporučiť ďalší postup, či už ide o konzultáciu, odporúčanie ku konkrétnemu špecialistovi alebo pomoc so zabezpečením termínu vyšetrenia.
Dáta z prvého roka fungovania ukazujú, že ide o benefit, ktorý klienti reálne využívajú. Medziročný nárast využívania služby v životnom poistení dosiahol na Slovensku 167 %. Klienti pritom najčastejšie riešia dermatológiu, ORL a všeobecné lekárstvo. O jedného klienta sa Virtuálna klinika stará v priemere 21 dní, čo v prípade mnohých špecializovaných ambulancií zodpovedá iba čakacej dobe na prvý termín. Virtuálna klinika je bezplatne dostupná nielen osobe, ktorá si uzatvorí poistenie Život a radosť, ale aj jej partnerovi.
Keď sa ľudia nevedia dostať k lekárovi včas, často riešia problém sami. Vyhľadávajú si príznaky na internete, siahajú po rôznych voľnopredajných prípravkoch, alebo naopak tlačia na predpis antibiotík, aj keď ich nepotrebujú. Údaje z Virtuálnej kliniky ukazujú, že vo veľkej väčšine prípadov postačí krátka konzultácia s odborníkom prostredníctvom chatu alebo videohovoru.
Z dát ďalej vyplýva, že 85 až 90 % prípadov sa vyrieši bez predpisu. Stačí odporúčanie voľnopredajného lieku, režimové opatrenia alebo len uistenie, že nie je potrebné podniknúť ďalšie kroky. Len 10 až 15 % konzultácií končí vystavením eReceptu, pričom najčastejšie ide o bežné analgetiká, kortikoidy alebo lieky na dermatologické problémy, nie automaticky o antibiotiká.
"Nenahrádzame lekárov v ambulanciách. Niektoré zdravotné problémy však vieme na diaľku riešiť rovnako kvalitne a zodpovedne. Šetríme tak čas ľuďom, ktorí sa za zdravotnou starostlivosťou musia často komplikovane presúvať. Zároveň sme rovnako dôslední ako lekári v ambulanciách. Napríklad antibiotiká na želanie nepredpisujeme," hovorí Marek Dvořák, hlavný lekár Virtuálnej kliniky Dr. Digital.
Čoraz častejšie sa ukazuje, že Virtuálna klinika je veľkým pomocníkom aj pre rodiny s deťmi. Typická situácia: dieťa má večer horúčku, rodičia nevedia, či ide o bežnú virózu, alebo o stav, ktorý si vyžaduje návštevu pohotovosti. Namiesto paniky a hodín strávených v čakárni majú klienti UNIQA odbornú pomoc priamo vo svojom telefóne.
Potvrdzujú to aj dáta. Pediatria patrí medzi najvyužívanejšie oblasti služby. Rodičia najčastejšie riešia respiračné infekcie (30 % detských konzultácií), horúčkové stavy a alergie. Odborná pomoc je dostupná každý deň od 8.00 do 20.00 hod., teda aj v čase, keď už bežná detská ambulancia neordinuje a jedinou alternatívou by bola pohotovosť.
Zaradenie služby Virtuálnej kliniky medzi benefity životného poistenia je súčasťou dlhodobej stratégie finančného domu UNIQA. Jeho cieľom je poskytovať klientom nielen finančné plnenie, ale celý ekosystém služieb, ktorý im pomáha žiť lepší život bez zbytočných starostí.
Helena Radovanská, Head of Retail Life & Health Solutions z UNIQA: "Chceme, aby naše životné poistenie nebolo len o finančnom zabezpečení v náročných životných situáciách, ale aj o každodennej starostlivosti a prevencii. Rok fungovania potvrdzuje, že klienti tento benefit v podobe Virtuálnej kliniky skutočne využívajú, a to najmä tam, kde je dostupnosť zdravotnej starostlivosti dlhodobo najhoršia. Vnímame to ako dôkaz, že dostupnosť odbornej pomoci patrí k profesionálnemu a zodpovednému prístupu poisťovne rovnako ako vyplatenie poistného plnenia pri poistnej udalosti."
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Na špecialistu čakajú Slováci aj päť mesiacov. Využívanie virtuálnej kliniky UNIQA vzrástlo o 167 %, medzi najvyužívanejšie služby patrí aj pediatra © SITA Všetky práva vyhradené.
UNIQA preto klientom životného poistenia Život a radosť ponúka bezplatný prístup k Virtuálnej klinike, kde je lekár k dispozícii už v priebehu niekoľkých minút. Dáta z prvého roka fungovania ukazujú, že klienti službu skutočne využívajú, a to najčastejšie práve v odboroch, kde je čakanie na prvý termín najdlhšie.
Nejde o operácie ani plánované zákroky. Ide o oveľa bežnejšie situácie: človek má zdravotný problém, nevie, na koho sa obrátiť, a keď sa konečne niekam dovolá, dozvie sa, že ambulancia neprijíma nových pacientov alebo že prvý voľný termín je až o tri mesiace.
Dostupnosť špecializovanej zdravotnej starostlivosti je na Slovensku problém. Podľa údajov zverejnených v tomto roku čakajú pacienti na prvé vyšetrenie u niektorých špecialistov aj päť mesiacov, pričom kontrolné vyšetrenia bývajú dostupné o dva až tri mesiace. Prieskum zároveň ukázal, že približne každý desiaty človek, ktorý potreboval termín u lekára, ho ani po mesiacoch čakania nezískal.
Koniec obvolávania ambulancií
Presne tento moment, keď si človek povie: "Neviem, kam volať, a keď zavolám, aj tak ma neprijmú," rieši Virtuálna klinika, ktorú majú klienti UNIQA v rámci životného poistenia Život a radosť k dispozícii bezplatne. Namiesto obvolávania ambulancií stačí otvoriť aplikáciu. Tím lekárov, zdravotných sestier a záchranárov je k dispozícii každý deň od 8.00 do 20.00 hod. a počas niekoľkých minút pomôže posúdiť situáciu a odporučiť ďalší postup, či už ide o konzultáciu, odporúčanie ku konkrétnemu špecialistovi alebo pomoc so zabezpečením termínu vyšetrenia.
Dáta z prvého roka fungovania ukazujú, že ide o benefit, ktorý klienti reálne využívajú. Medziročný nárast využívania služby v životnom poistení dosiahol na Slovensku 167 %. Klienti pritom najčastejšie riešia dermatológiu, ORL a všeobecné lekárstvo. O jedného klienta sa Virtuálna klinika stará v priemere 21 dní, čo v prípade mnohých špecializovaných ambulancií zodpovedá iba čakacej dobe na prvý termín. Virtuálna klinika je bezplatne dostupná nielen osobe, ktorá si uzatvorí poistenie Život a radosť, ale aj jej partnerovi.
Nedostupnosť zdravotnej starostlivosti môže viesť k nadmernému užívaniu antibiotík
Keď sa ľudia nevedia dostať k lekárovi včas, často riešia problém sami. Vyhľadávajú si príznaky na internete, siahajú po rôznych voľnopredajných prípravkoch, alebo naopak tlačia na predpis antibiotík, aj keď ich nepotrebujú. Údaje z Virtuálnej kliniky ukazujú, že vo veľkej väčšine prípadov postačí krátka konzultácia s odborníkom prostredníctvom chatu alebo videohovoru.
Z dát ďalej vyplýva, že 85 až 90 % prípadov sa vyrieši bez predpisu. Stačí odporúčanie voľnopredajného lieku, režimové opatrenia alebo len uistenie, že nie je potrebné podniknúť ďalšie kroky. Len 10 až 15 % konzultácií končí vystavením eReceptu, pričom najčastejšie ide o bežné analgetiká, kortikoidy alebo lieky na dermatologické problémy, nie automaticky o antibiotiká.
"Nenahrádzame lekárov v ambulanciách. Niektoré zdravotné problémy však vieme na diaľku riešiť rovnako kvalitne a zodpovedne. Šetríme tak čas ľuďom, ktorí sa za zdravotnou starostlivosťou musia často komplikovane presúvať. Zároveň sme rovnako dôslední ako lekári v ambulanciách. Napríklad antibiotiká na želanie nepredpisujeme," hovorí Marek Dvořák, hlavný lekár Virtuálnej kliniky Dr. Digital.
Dieťa má horúčku mimo ordinačných hodín pediatra. Čo teraz?
Čoraz častejšie sa ukazuje, že Virtuálna klinika je veľkým pomocníkom aj pre rodiny s deťmi. Typická situácia: dieťa má večer horúčku, rodičia nevedia, či ide o bežnú virózu, alebo o stav, ktorý si vyžaduje návštevu pohotovosti. Namiesto paniky a hodín strávených v čakárni majú klienti UNIQA odbornú pomoc priamo vo svojom telefóne.
Potvrdzujú to aj dáta. Pediatria patrí medzi najvyužívanejšie oblasti služby. Rodičia najčastejšie riešia respiračné infekcie (30 % detských konzultácií), horúčkové stavy a alergie. Odborná pomoc je dostupná každý deň od 8.00 do 20.00 hod., teda aj v čase, keď už bežná detská ambulancia neordinuje a jedinou alternatívou by bola pohotovosť.
Digitálny kontakt s lekárom
Zaradenie služby Virtuálnej kliniky medzi benefity životného poistenia je súčasťou dlhodobej stratégie finančného domu UNIQA. Jeho cieľom je poskytovať klientom nielen finančné plnenie, ale celý ekosystém služieb, ktorý im pomáha žiť lepší život bez zbytočných starostí.
Helena Radovanská, Head of Retail Life & Health Solutions z UNIQA: "Chceme, aby naše životné poistenie nebolo len o finančnom zabezpečení v náročných životných situáciách, ale aj o každodennej starostlivosti a prevencii. Rok fungovania potvrdzuje, že klienti tento benefit v podobe Virtuálnej kliniky skutočne využívajú, a to najmä tam, kde je dostupnosť zdravotnej starostlivosti dlhodobo najhoršia. Vnímame to ako dôkaz, že dostupnosť odbornej pomoci patrí k profesionálnemu a zodpovednému prístupu poisťovne rovnako ako vyplatenie poistného plnenia pri poistnej udalosti."
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Na špecialistu čakajú Slováci aj päť mesiacov. Využívanie virtuálnej kliniky UNIQA vzrástlo o 167 %, medzi najvyužívanejšie služby patrí aj pediatra © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: PR Životné poistenie
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