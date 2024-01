Na juhovýchode Poľska sa prevrátil autobus s 59 Ukrajincami, v zákrute zrejme dostal šmyk

27.1.2024 (SITA.sk) - Na juhovýchode Poľska sa v sobotu skoro ráno prevrátil autobus so 61 ľuďmi. Ako referuje web gazeta.pl, nehoda sa stala v obci Gołębie v Lublinskom vojvodstve neďaleko hraníc s Ukrajinou.Okolnosti havárie vyšetrujú. Nehoda sa stala približne o 4:00 ráno, keď sa autobus v zákrute prevrátil nabok, pravdepodobne v dôsledku neprispôsobenia rýchlosti poveternostným podmienkam, keďže cesta bola šmykľavá.V autobuse sa viezlo 59 cestujúcich z Ukrajiny a dvaja šoféri.Na miesto okamžite dorazilo deväť hasičov. Dovedna 18 cestujúcich previezli do nemocníc v okolí, ich životy však nie sú v ohrození. Zvyšných ľudí previezli do školy v Dołhobyczówe. Podľa Radia Lublin pre cestujúcich zabezpečili náhradný autobus.