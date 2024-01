Predložený Trestný zákon je nenapraviteľný, neopraviteľný a môže napáchať veľké škody, varuje Valášek

27.1.2024 (SITA.sk) - Trestný zákon tak, ako bol predložený je nenapraviteľný a neopraviteľný. Uviedol to poslanec Tomáš Valášek PS ) v diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy s tým, že žiadajú koalíciu, aby tento návrh zákona stiahla.Podľa Valášeka môže napáchať veľké škody. Ako vysvetlil, stačí, aby tento zákon platil jediný deň, a ľudia z okolia Roberta Fica Smer-SD ), ktorí sú namočení do škandálov, budú mať svoje trestné skutky predĺžené, alebo znížené.„Tak funguje slovenská legislatíva. Oni vedia podľa mňa dopredu, že to neprejde na ústavnom súde, a je im to jedno, lebo jediné, čo je podstatné je beztrestnosť pre tých zhruba dvanásť ľudí okolo Fica," vyhlásil poslanec s tým, že vláde je ľahostajná aj explicitná opozícia aj zo strany európskej prokuratúry a komisie.„To, čo táto vláda chystá, je konflikt a kolízia s EÚ, ktorá môže stáť miliardy. Všetko kvôli beztrestnosti zhruba dvanástich ľudí," uzavrel Valášek.