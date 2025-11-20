Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Zo zahraničia

20. novembra 2025

Na klimatickej konferencii OSN v Brazílii vypukol požiar, účastníkov evakuovali


Požiar v pavilóne v mieste konania klimatickej konferencie COP30 v brazílskom meste Belém si vo štvrtok vyžiadal evakuáciu. Požiar nastal v čase, keď ministri z celého sveta ...



climate_cop30_93600 676x451 20.11.2025 (SITA.sk) - Požiar v pavilóne v mieste konania klimatickej konferencie COP30 v brazílskom meste Belém si vo štvrtok vyžiadal evakuáciu.


Požiar nastal v čase, keď ministri z celého sveta počas predposledného dňa dvojtýždňovej konferencie OSN rokovali o prekonaní patovej situácie v otázkach fosílnych palív, financovania boja proti zmene klímy a obchodných opatrení.

Brazílsky minister cestovného ruchu Celso Sabino neskôr vyhlásil, že požiar dostali pod kontrolu a nikto nebol zranený. „Incident sa už podarilo dostať pod kontrolu,“ povedal v brazílskej televízii.


Zdroj: SITA.sk - Na klimatickej konferencii OSN v Brazílii vypukol požiar, účastníkov evakuovali © SITA Všetky práva vyhradené.

