Štvrtok 20.11.2025
20. novembra 2025
Na klimatickej konferencii OSN v Brazílii vypukol požiar, účastníkov evakuovali
Požiar v pavilóne v mieste konania klimatickej konferencie COP30 v brazílskom meste Belém si vo štvrtok vyžiadal evakuáciu. Požiar nastal v čase, keď ministri z celého sveta ...
20.11.2025 (SITA.sk) - Požiar v pavilóne v mieste konania klimatickej konferencie COP30 v brazílskom meste Belém si vo štvrtok vyžiadal evakuáciu.
Požiar nastal v čase, keď ministri z celého sveta počas predposledného dňa dvojtýždňovej konferencie OSN rokovali o prekonaní patovej situácie v otázkach fosílnych palív, financovania boja proti zmene klímy a obchodných opatrení.
Brazílsky minister cestovného ruchu Celso Sabino neskôr vyhlásil, že požiar dostali pod kontrolu a nikto nebol zranený. „Incident sa už podarilo dostať pod kontrolu,“ povedal v brazílskej televízii.
