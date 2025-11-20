Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

20. novembra 2025

Smer-SD už na Progresívne Slovensko stráca viac ako šesť percent, medzimesačne najviac klesla Republika a opozícia by bez Matoviča mala 75 kresiel


Parlamentné voľby v polovici novembra by vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS). V súčasnosti najsilnejší opozičný subjekt by podporilo 23,3 percenta ...



20.11.2025 (SITA.sk) - Parlamentné voľby v polovici novembra by vyhralo hnutie Progresívne Slovensko (PS). V súčasnosti najsilnejší opozičný subjekt by podporilo 23,3 percenta voličov.


Ukazujú to výsledky prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ24, ktorý bol realizovaný od 11. do 18. novembra na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov. Na otázku „Skúste si predstaviť, že by sa parlamentné voľby do NR SR konali najbližší víkend. Ktorú stranu alebo hnutie by ste volili? Prečítam vám strany v náhodnom poradí alebo môžete povedať aj nejakú inú." 17,1 percenta opýtaných odpovedalo Smer-SD.

Matovičovci a SaS pred Republikou


Tretia priečka v prieskume patrí strane Hlas-SD, ktorú by svojím hlasom podporilo 10,4 percenta respondentov. Za Hlasom skončilo s podporou 8,2 percenta voličov Hnutie Slovensko, nasledované stranou Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 7,5 percenta hlasov.

Do Národnej rady (NR) SR by sa dostali ešte tri politické subjekty, a to, v súčasnosti mimoparlamentné, hnutie Republika, ktoré by volilo 6,9 percenta opýtaných, Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) s podporou 6,5 percenta voličov a päťpercentné kvórum by prekročili aj mimoparlamentní Demokrati, ktorých by volilo 5,3 percenta účastníkov prieskumu.

Pred bránami parlamentu by skončili Slovenská národná strana, s podporou 4,6 percenta voličov, Maďarská Aliancia so ziskom 3,4 percenta hlasov, a tiež hnutie Borisa Kollára Sme rodina s tromi percentami. Prieskum zachytil aj nový subjekt Právo na pravdu, podľa jeho výsledkov by stranu Zoroslava Kollára volilo 2,5 percenta opýtaných.

Menej ako jedno percento v prieskume získali Strana vidieka (0,4 percenta), Komunistická strana Slovenska (0,3 percenta), Ľudová strana Naše Slovensko (0,3 percenta), Zdravý rozum (0,2 percenta) a Slovenské hnutie obrody (0,1 percenta).

Smer-SD medzimesačne výraznejšie stratil


V medzimesačnom porovnaní s októbrom si najväčšmi pohoršilo hnutie Republika, ktoré stratilo 1,7 percenta. Výraznejšiu stratu zaznamenal aj Smer, a to o 0,8 percentuálneho bodu. Najviac si polepšili matovičovci, a to o 0,7 percentuálneho bodu. O pol percenta si polepšilo aj PS.

V prieskume 63,4 percenta opýtaných deklarovalo, že vedia, koho by volili, 19,8 percenta zas odpovedalo „neviem". Ďalších 12,5 percenta deklarovalo, že by k volebným urnám nešli a 4,3 percenta respondentov nechcelo odpovedať. Výsledky pre jednotlivé politické subjekty vychádzajú z toho, ako by svoje hlasy rozdelilo rozhodnutých 63,4 percenta voličov.

Demokrati s deviatimi kreslami v parlamente


Po prepočítaní hlasov na mandáty by progresívci obsadili 41 kresiel v parlamente. Smer by mal v NR SR 30 poslancov. Hlas-SD by získal 18 mandátov, hnutie Slovensko 15 mandátov. SaS by mala v parlamente 13 zástupcov, hnutie Republika a KDH by mali zhodne po 12 mandátov. Demokrati by obsadili deväť kresiel v NR SR.

Ak by súčasné koaličné strany Smer a Hlas chceli vytvoriť koalíciu, na získanie väčšiny v parlamente by im nestačila ani spolupráca s Republikou. Tieto tri subjekty by mali dohromady 60 kresiel v parlamente.

Ak by vládu skladali strany súčasnej parlamentnej aj mimoparlamentnej opozície, teda PS, SaS, KDH a Demokrati, spoločne by mali 75 poslancov, čo je presne polovica kresiel v parlamente. Na získanie väčšiny by potrebovali aj hnutie Igora Matoviča, s ktorým by mali 90 poslancov.


Tagy: Prieskum Prieskum agentúry AKO Prieskum preferencií politických strán Volebný prieskum

