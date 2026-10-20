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20. októbra 2026
V prípade prípravy vraždy pornoherečky potvrdili osemročné tresty pre jej príbuzných – VIDEO
Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR je právoplatné. V kauze prípravy vraždy pornoherečky Khadije Cohen, ktorá vystupuje aj pod menom Yasmeena Ali, v utorok
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20.10.2026 (SITA.sk) - Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR je právoplatné.
V kauze prípravy vraždy pornoherečky Khadije Cohen, ktorá vystupuje aj pod menom Yasmeena Ali, v utorok Najvyšší súd SR potvrdil dvojici obžalovaných, konkrétne jej otcovi a strýkovi, osemročné tresty väzenia.
Odvolací súd síce zrušil pôvodný verdikt Špecializovaného trestného súdu, sám však v rámci miernej modifikácie vyniesol rozsudok v rovnakej výmere. Utorkové rozhodnutie najvyššieho súdu je právoplatné.
Obžalovaní sa na dnešnom verejnom zasadnutí nezúčastnili. Súd preto vydal nariadenie na ich dodanie do výkonu trestu, pravdepodobne sa však nachádzajú vo Veľkej Británii.
Špecializovaný trestný súd v tomto prípade v máji 2025 uznal dvojicu obžalovaných Mohameda Ghiasuddina Patmana a Daryu Khana Safiho za vinných zo zločinu úkladnej vraždy v štádiu prípravy, pričom im uložil tresty odňatia slobody vo výmere osem rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia.
Proti rozhodnutiu podal odvolanie prokurátor, ktorý pre dvojicu požadoval trest vo výmere 15 rokov väzenia, ako aj obžalovaní, ktorí žiadali oslobodenie, prípadne vrátenie veci na prvostupňový súd. Išlo pritom už o druhý verdikt v tomto prípade.
Najvyšší súd SR totiž na jeseň 2024 zrušil verdikt, ktorým ŠTS pôvodne v júni 2022 dvojicu oslobodil spod obžaloby, a vec vrátil ŠTS na ďalšie prejednanie a rozhodnutie. Na základe vtedajšieho oslobodzujúceho rozsudku obžalovaných prepustili z väzby.
Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v decembri 2021 na Špecializovaný trestný súd obžalobu na Patmana a Safiho, obvinených z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu pokusu formou spolupáchateľstva.
Ide o občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska pôvodom z Afganistanu, ktorí podľa orgánov činných v trestnom konaní pripravovali usmrtenie blízkej osoby ako pomstu za to, že poškodená zneuctila ich rodinu. K pokusu ani k dokonaniu zločinu však nedošlo.
Dvojica v roku 2018 podľa obžaloby po predchádzajúcej vzájomnej dohode pripravovala usmrtenie občianky Veľkej Británie s trvalým pobytom v Slovenskej republike. Poškodená je pritom dcérou Patmana a neterou Safiho.
Dvojica v tejto súvislosti oslovila osobu, ktorej za vypátranie poškodenej a jej fyzickú likvidáciu prisľúbila 30-tisíc eur. Dôvodom zámeru zavraždiť poškodenú bol podľa medializovaných informácii fakt, že po tom, ako sa vydala za rakúskeho občana židovského pôvodu, sa vzdala islamu a začala nakrúcať pornografické videá. Zdržiavala sa pritom na Slovensku.
Dvojica obžalovaných pred súdom zdôrazňovala svoju nevinu s tým, že ženu prišli zachrániť, keďže bola držaná zločineckým gangom. Obhajca Patmana Henrich Schindler avizoval v súvislosti s dnešným rozsudkom podanie dovolania.
Celú vec pritom označil za komunikačné nedorozumenie, pričom poukázal na to, že komunikáciu medzi obžalovanými a ďalšími osobami v trestnom konaní prekladal tlmočník z perzštiny, pričom oni v elektronickej komunikácii používali jazyk Paštúnov.
„Sú to totálne nekompatibilné preklady,“ skonštatoval s tým, že medzi spomenutými jazykmi je niekedy väčší rozdiel ako medzi slovenčinou a poľštinou. Zároveň advokát doplnil, že podozrenia voči dvojici obžalovaných zapadajú do snahy poškodenej propagovať a speňažiť svoj životný príbeh.
Zdroj: SITA.sk - V prípade prípravy vraždy pornoherečky potvrdili osemročné tresty pre jej príbuzných – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
V kauze prípravy vraždy pornoherečky Khadije Cohen, ktorá vystupuje aj pod menom Yasmeena Ali, v utorok Najvyšší súd SR potvrdil dvojici obžalovaných, konkrétne jej otcovi a strýkovi, osemročné tresty väzenia.
Odvolací súd síce zrušil pôvodný verdikt Špecializovaného trestného súdu, sám však v rámci miernej modifikácie vyniesol rozsudok v rovnakej výmere. Utorkové rozhodnutie najvyššieho súdu je právoplatné.
Obžalovaní sa na dnešnom verejnom zasadnutí nezúčastnili. Súd preto vydal nariadenie na ich dodanie do výkonu trestu, pravdepodobne sa však nachádzajú vo Veľkej Británii.
Odvolanie podal prokurátor
Špecializovaný trestný súd v tomto prípade v máji 2025 uznal dvojicu obžalovaných Mohameda Ghiasuddina Patmana a Daryu Khana Safiho za vinných zo zločinu úkladnej vraždy v štádiu prípravy, pričom im uložil tresty odňatia slobody vo výmere osem rokov so zaradením do ústavu na výkon trestu so stredným stupňom stráženia.
Proti rozhodnutiu podal odvolanie prokurátor, ktorý pre dvojicu požadoval trest vo výmere 15 rokov väzenia, ako aj obžalovaní, ktorí žiadali oslobodenie, prípadne vrátenie veci na prvostupňový súd. Išlo pritom už o druhý verdikt v tomto prípade.
Najvyšší súd SR totiž na jeseň 2024 zrušil verdikt, ktorým ŠTS pôvodne v júni 2022 dvojicu oslobodil spod obžaloby, a vec vrátil ŠTS na ďalšie prejednanie a rozhodnutie. Na základe vtedajšieho oslobodzujúceho rozsudku obžalovaných prepustili z väzby.
Zločin úkladnej vraždy
Prokurátor bývalého Úradu špeciálnej prokuratúry podal ešte v decembri 2021 na Špecializovaný trestný súd obžalobu na Patmana a Safiho, obvinených z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy v štádiu pokusu formou spolupáchateľstva.
Ide o občanov Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska pôvodom z Afganistanu, ktorí podľa orgánov činných v trestnom konaní pripravovali usmrtenie blízkej osoby ako pomstu za to, že poškodená zneuctila ich rodinu. K pokusu ani k dokonaniu zločinu však nedošlo.
Dvojica v roku 2018 podľa obžaloby po predchádzajúcej vzájomnej dohode pripravovala usmrtenie občianky Veľkej Británie s trvalým pobytom v Slovenskej republike. Poškodená je pritom dcérou Patmana a neterou Safiho.
Dvojica zdôraznila svoju nevinu
Dvojica v tejto súvislosti oslovila osobu, ktorej za vypátranie poškodenej a jej fyzickú likvidáciu prisľúbila 30-tisíc eur. Dôvodom zámeru zavraždiť poškodenú bol podľa medializovaných informácii fakt, že po tom, ako sa vydala za rakúskeho občana židovského pôvodu, sa vzdala islamu a začala nakrúcať pornografické videá. Zdržiavala sa pritom na Slovensku.
Dvojica obžalovaných pred súdom zdôrazňovala svoju nevinu s tým, že ženu prišli zachrániť, keďže bola držaná zločineckým gangom. Obhajca Patmana Henrich Schindler avizoval v súvislosti s dnešným rozsudkom podanie dovolania.
Komunikáciu prekladali z perzštiny
Celú vec pritom označil za komunikačné nedorozumenie, pričom poukázal na to, že komunikáciu medzi obžalovanými a ďalšími osobami v trestnom konaní prekladal tlmočník z perzštiny, pričom oni v elektronickej komunikácii používali jazyk Paštúnov.
„Sú to totálne nekompatibilné preklady,“ skonštatoval s tým, že medzi spomenutými jazykmi je niekedy väčší rozdiel ako medzi slovenčinou a poľštinou. Zároveň advokát doplnil, že podozrenia voči dvojici obžalovaných zapadajú do snahy poškodenej propagovať a speňažiť svoj životný príbeh.
Zdroj: SITA.sk - V prípade prípravy vraždy pornoherečky potvrdili osemročné tresty pre jej príbuzných – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
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