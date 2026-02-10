|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 10.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Gabriela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
24hod.sk Kultúra Knižné novinky
10. februára 2026
Nová séria Miško a Brumko spoznávajú ľudské telo: hravá cesta do vnútra nás samých
Zvedavosť, otázky a radosť z objavovania – presne to prináša prvý diel série Miško a Brumko spoznávajú.
Zdieľať
Kniha, ktorá deti učí rozumieť vlastnému telu a rodičom pomáha vysvetľovať zložité veci jednoducho.
Detská zvedavosť nepozná hranice. Prečo bije srdce? Čo sa deje v brušku? Prečo musíme spať, jesť a umývať si zuby? Práve na tieto otázky odpovedá kniha Miško a Brumko spoznávajú: Ľudské telo od poľskej autorky Katarzyny Kozłowskej, ktorá otvára novú, edukatívnu sériu s obľúbenými detskými hrdinami.
Hlavným hrdinom je predškolák Miško – zvedavý, otvorený a presne taký, aké sú deti, pre ktoré je kniha určená. Po jeho boku stojí verný plyšový kamarát Brumko, ktorý je nielen spoločníkom, ale aj bezpečným sprievodcom pri objavovaní nových tém.
Táto dvojica funguje výborne: Miško kladie otázky, ktoré si dávajú aj malé deti, a Brumko pomáha vytvárať pocit istoty a hravosti. Vďaka tomu sa aj zložitejšie témy, ako fungovanie ľudského tela, stávajú zrozumiteľnými a nezastrašujúcimi.
Kniha postupne a nenásilne vysvetľuje, ako funguje ľudské telo a čo sa ukrýva v jeho vnútri. Deti sa dozvedia, že telo nie je len „obal“, ale múdry systém, ktorý neustále pracuje – dýcha, trávi, hýbe sa, oddychuje.
Autorka sa zameriava aj na starostlivosť o zdravie. Malí čitatelia sa učia, prečo je dôležité jesť zdravo, hýbať sa, spať a dbať o hygienu. Všetko je podané jednoduchým jazykom, bez zbytočných detailov, no s jasným posolstvom: keď sa o svoje telo staráme, slúži nám lepšie.
Neoddeliteľnou súčasťou knihy sú ilustrácie – farebné, prehľadné a láskavé. Pomáhajú deťom pochopiť, o čom je reč, a zároveň podporujú rozhovor medzi dieťaťom a dospelým. Kniha tak funguje nielen ako čítanie pred spaním, ale aj ako skvelý nástroj na spoločné objavovanie a vysvetľovanie.
Miško a Brumko spoznávajú: Ľudské telo je ideálnou knihou pre všetkých malých zvedavcov, ktorí chcú pochopiť svet – a seba v ňom. Spája v sebe hravosť, edukáciu a pocit bezpečia. Je to kniha, ktorá podporuje prirodzenú detskú zvedavosť a zároveň buduje pozitívny vzťah k vlastnému telu a zdraviu.
Ak hľadáte zmysluplnú, krásne spracovanú knihu pre deti od troch rokov, ktorá baví aj učí, prvý diel série Miško a Brumko spoznávajú je výbornou voľbou. A čo je najlepšie – je to len začiatok objavovania.
Pre deti od 3 rokov. Z poľského originálu preložila Katarína Gruszczyk.
Milan Buno, knižný publicista
Prečítajte si tiež
Na Koncerte pre Ukrajinu vystúpia Alina Pash, Apashe, Katarzia a zbor Sirénčatá
Kúpiť alebo prenajať byt? Toto radí odborník