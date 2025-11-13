Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Regióny

13. novembra 2025

Vianočné trhy v Petržalke začnú koncom novembra, návštevníkov čakajú živé alpaky aj Mikulášska kvapka krvi


Petržalka Vianočné trhy

Vianočné trhy v bratislavskej Petržalke odštartujú v posledný novembrový piatok rozsvietením stromčeka. Ako informuje hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková, tento rok ...



ba trhy 676x451 13.11.2025 (SITA.sk) - Vianočné trhy v bratislavskej Petržalke odštartujú v posledný novembrový piatok rozsvietením stromčeka. Ako informuje hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková, tento rok pribudnú nové zimné atrakcie, živé alpaky či pečiatková súťaž. Trhy otvoria 28. novembra o 17:30 na centrálnom Námestí Republiky a potrvajú do nedele 21. decembra. Vianočným stromčekom bude tento rok 10-metrový smrek darovaný obyvateľmi Petržalky.

Viaceré atrakcie



Návštevníci trhov sa budú môcť občerstviť v 12 stánkoch so širokým sortimentom typických jedál a nápojov, v dvoch ďalších bude v ponuke rozličný vianočný tovar," priblížila hovorkyňa. Počas pracovných dní budú stánky otvorené od 11.00 do 21.00, cez víkendy od 09.00 do 21.00. Stredy budú patriť primárne vystúpeniam detských a seniorských folklórnych súborov, piatky a soboty sa budú niesť v znamení väčších koncertov. Návštevníkov petržalských vianočných trhov čakajú viaceré atrakcie.

Zimné radovánky si budú môcť návštevníci užiť v takzvanom snehovom areáli, ktorý samospráva predstaví už čoskoro," prezradila Halašková.

Ďalšou z nových atrakcií bude možnosť pohladkať si a nakŕmiť alpaky, ktoré budú k dispozícii v soboty od 16.00 do 19.00 a ovečku a kozičku. Tie budú v ohrádke počas nedelí od 15.00 do 19.00. Pribudne aj nová svetelná výzdoba. Pre deti je pripravený mikulášsky program v sobotu 6. decembra.

Mikulášsky program


Mikuláš svoju jazdu začne o 10:00 v Slnečniciach, odkiaľ sa presunie na Nobelovo námestie (11.00), Muchovo námestie (11.45) a Ovsištské námestie (12.30). Hlavný program – detské divadlo Travelkovo – je na Námestí Republiky plánované o 15.00," spresnila hovorkyňa Petržalky. Krátko po hlavnom programe dorazí Mikuláš, ktorý deti obdaruje sladkým balíčkom.

Okrem hlavného programu sa bude môcť verejnosť zúčastniť aj na sprievodných podujatiach organizovaných samosprávou a jej organizáciami. Jedným z nich je tradičné dobrovoľné darovanie krvi pod názvom Mikulášska kvapka krvi, ktoré sa uskutoční 4. decembra od 08.00 do 12.00 v Cik Cak Centre.

Aktivity v knižnici


Bohatý program si pripravili aj Kultúrne zariadenia Petržalky, ktoré plánujú vianočný komunitný trh a bazárik. Pre deti sú pripravené rozprávkové nedele. Miestna knižnica Petržalka vo vybraných pobočkách organizuje v piatok 5. decembra od 9.00 do 15.00 Mikuláša. V pobočkách knižnice sa budú hrať aj divadielka pre deti.

V detských a rodinných pobočkách budeme realizovať aj výtvarné vianočné dielničky. V knižnici nájdu naši čitatelia aj pestrú ponuku predvianočných a vianočných knižných príbehov nielen pre deti,” dodáva riaditeľka Miestnej knižnice Petržalka Libuša Jaďuďová.

Betlehemské svetlo v knižnici prinesú pre čitateľov a návštevníkov knižnice slovenskí skauti zo 113. zboru Modré hory z Petržalky. Odniesť si ho do svojich príbytkov bude možné v pondelok 22. decembra v poobedných a podvečerných hodinách z knižnice na Prokofievovej a Vavilovovej.


Zdroj: SITA.sk - Vianočné trhy v Petržalke začnú koncom novembra, návštevníkov čakajú živé alpaky aj Mikulášska kvapka krvi © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Petržalka Vianočné trhy
