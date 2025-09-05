|
Piatok 5.9.2025
Archív správ
05. septembra 2025
Na letisku v Boleráze havarovalo športové lietadlo, pri pristávacom manévri došlo k zlomeniu vrtule – FOTO
Na letisku v obci Boleráz v okrese Trnava havarovalo vo štvrtok športové lietadlo typu vírnik Calidus. Pilot z Českej republiky opustil stroj sám, pri nehode ...
Zdieľať
5.9.2025 (SITA.sk) - Na letisku v obci Boleráz v okrese Trnava havarovalo vo štvrtok športové lietadlo typu vírnik Calidus. Pilot z Českej republiky opustil stroj sám, pri nehode neutrpel žiadne zranenia. Policajti s 56 ročným pilotom na mieste vykonali dychovú skúšku na alkohol, jej výsledok bol negatívny.
"Podľa zistených informácií mal počas dohodnutého súkromného letu, pri pristávacom manévri, dostať veterný vír pod vrtuľu, čo viedlo k zlomeniu nosného rotora – hornej vrtule," informovala o udalosti trnavská krajská polícia. Na miesto prišiel letecký vyšetrovateľ, ktorý bude ďalej vyšetrovať presné príčiny a okolnosti leteckej nehody.
Zdroj: SITA.sk - Na letisku v Boleráze havarovalo športové lietadlo, pri pristávacom manévri došlo k zlomeniu vrtule – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
