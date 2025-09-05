Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

Slovensko mieri k hviezdam: 15,9 milióna eur pre prvý modulárny satelit vyvinutý doma


Konzorcium STEPHANIK získalo podporu vo výške takmer 16 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Cieľom projektu je navrhnúť a vyvinúť prvý modulárny satelit s hmotnosťou nad 150 kilogramov, ...



gettyimages 182062885 676x380 5.9.2025 (SITA.sk) - Konzorcium STEPHANIK získalo podporu vo výške takmer 16 miliónov eur z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Cieľom projektu je navrhnúť a vyvinúť prvý modulárny satelit s hmotnosťou nad 150 kilogramov, ktorý bude celý vytvorený na Slovensku. Jeho vypustenie je naplánované na rok 2029.


Súčasťou konzorcia je aj spoločnosť 3IPK, ktorá bude zodpovedná za dodanie kritického systému na zabezpečenie integrity a spoľahlivosti dát. Na tieto aktivity už firma získala 500-tisíc eur z Plánu obnovy. "STEPHANIK nie je len satelit, ale národný míľnik. Ukazujeme, že Slovensko dokáže navrhovať, vyvíjať a vypúšťať pokročilé vesmírne technológie na európskej úrovni. Pre 3IPK je obrovskou cťou priniesť do projektu naše riešenia pre dôveryhodnosť a integritu dát, ktoré budú kľúčové pre jeho úspech," uviedol Juraj Zámečník, spoluzakladateľ 3IPK.

Projekt STEPHANIK je symbolom technologického napredovania a strategickým skokom pre slovenský vesmírny priemysel. Očakáva sa, že podporí vznik nových vysokokvalifikovaných pracovných miest, prispeje k rozvoju výskumu a inovácií a posilní postavenie Slovenska v Európskej vesmírnej agentúre a širšom európskom inovačnom ekosystéme.

Zdroj: SITA.sk - Slovensko mieri k hviezdam: 15,9 milióna eur pre prvý modulárny satelit vyvinutý doma © SITA Všetky práva vyhradené.

