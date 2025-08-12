|
Utorok 12.8.2025
Meniny má Darina
Archív správ
|Denník - Správy
Na likvidáciu uhoľných baní štát vyčlení takmer 15 miliónov eur
Ministerstvo hospodárstva SR uzatvorilo so spoločnosťou Hornonitrianske bane Prievidza zmluvu o poskytnutí dotácie, ktorá zabezpečí financovanie zodpovedného a bezpečného zatvárania uhoľných baní ...
12.8.2025 (SITA.sk) - Ministerstvo hospodárstva SR uzatvorilo so spoločnosťou Hornonitrianske bane Prievidza zmluvu o poskytnutí dotácie, ktorá zabezpečí financovanie zodpovedného a bezpečného zatvárania uhoľných baní neschopných konkurencie. Dotácia vo výške 14,8 miliónov eur bola poskytnutá na základe výzvy zameranej na uľahčenie zatvorenia uhoľných prevádzok. Je krytá zo schválenej štátnej pomoci, ktorú ešte v roku 2019 odobrila Európska komisia podľa pravidiel EÚ.
Financie pokrývajú široké spektrum činností, nevyhnutných pre riadne a bezpečné ukončenie banskej činnosti. Zahŕňajú:
Kým pred vyťažením "historickej" poslednej tony domáceho hnedého uhlia na Slovensku v decembri 2023 pracovalo v Hornonitrianskych baniach Prievidza 1 400 zamestnancov, aktuálne spoločnosť poskytuje pracovnú príležitosť pre 370 zamestnancov. Proces postupného znižovania stavov zamestnancov bude pokračovať aj v ďalšom období.
Práce na uzatváraní ťažobných prevádzok nadväzujú na aktivity z predchádzajúcich rokov, prebiehajú súčasne v podzemí aj na povrchu. Bezpečnostné práce v podzemí sa realizujú najmä na 1. horizonte bane Nováky a v bani Handlová.
Výrazne sa mení aj vzhľad povrchových areálov ťažobných prevádzok, na ktorých prebiehajú asanácie nepotrebných technologických zariadení a budov. V tomto roku sa počíta s asanáciou 38 objektov, čím v hnedom parku vytvárame priestor investorom na jeho nové priemyselné využitie.
Rekultivácia územia ovplyvneného banskou činnosťou má za cieľ obnoviť pôvodnú funkčnosť krajiny a zlepšiť kvalitu životného prostredia. Preto pokračujeme v činnostiach zameraných na eliminovanie následkov hlbinnej ťažby uhlia na okolité prostredie. Zabezpečujeme práce na terénnych úpravách v obci Koš, kde sme rekonštruovali miestnu cestu na ulici Hviezdoslavova v dĺžke takmer 1 600 m. Aktuálne pripravujeme kolaudáciu tejto stavby. Cesta bude slúžiť pre chodcov a cyklistov na bezpečný presun z hornej časti obce do lokality pôvodného kostola. Významný podiel rekultivácií tvoria úpravy lesných pozemkov a ciest v lokalitách dobývacích priestorov Cigeľ a Handlová.
Zatváranie a likvidácia bývalých hnedouhoľných ťažobných prevádzok prebieha systematicky, s ohľadom na zamestnancov a životné prostredie. Štátna podpora pomáha zmierniť sociálne dopady a zároveň zabezpečiť bezpečný a ekologicky zodpovedný koniec uhoľnej éry Slovenska.
Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa 12. 8. 2025
Hornonitrianske bane Prievidza
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Na likvidáciu uhoľných baní štát vyčlení takmer 15 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.
