 24hod.sk    Zo zahraničia

12. augusta 2025

Ukrajinci zničili ruskú radarovú stanicu na okupovanom Kryme


Špeciálne ukrajinské sily zničili výkonnú radarovú stanicu na okupovanom polostrove Krym. Ako informuje web Ukrajinská pravda, uviedla to tlačová služba Špeciálnych operačných síl. Útok na radarový komplex ...



aptopix_ukraine_tensions_36586 530367ae669f4c068bc0d92ed30ff5b2 676x451 12.8.2025 (SITA.sk) - Špeciálne ukrajinské sily zničili výkonnú radarovú stanicu na okupovanom polostrove Krym. Ako informuje web Ukrajinská pravda, uviedla to tlačová služba Špeciálnych operačných síl. Útok na radarový komplex TRLK-10 Skala-M podnikli v noci na nedeľu.


Komplex TRLK-10 Skala-M je určený na riadenie letovej prevádzky a má dosah až 350 kilometrov. Špeciálne ukrajinské sily uviedli, že zničenie tohto radaru výrazne oslabí používanie letectva na útoky na ukrajinskú civilnú infraštruktúru.

Viac o téme: Vojna na Ukrajine





Zdroj: SITA.sk - Ukrajinci zničili ruskú radarovú stanicu na okupovanom Kryme © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Krym Radar rusko-ukrajinský konflikt vojna na Ukrajine Zničenie
