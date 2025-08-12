|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 12.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Darina
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
12. augusta 2025
Ukrajinci zničili ruskú radarovú stanicu na okupovanom Kryme
Špeciálne ukrajinské sily zničili výkonnú radarovú stanicu na okupovanom polostrove Krym. Ako informuje web Ukrajinská pravda, uviedla to tlačová služba Špeciálnych operačných síl. Útok na radarový komplex ...
Zdieľať
12.8.2025 (SITA.sk) - Špeciálne ukrajinské sily zničili výkonnú radarovú stanicu na okupovanom polostrove Krym. Ako informuje web Ukrajinská pravda, uviedla to tlačová služba Špeciálnych operačných síl. Útok na radarový komplex TRLK-10 Skala-M podnikli v noci na nedeľu.
Komplex TRLK-10 Skala-M je určený na riadenie letovej prevádzky a má dosah až 350 kilometrov. Špeciálne ukrajinské sily uviedli, že zničenie tohto radaru výrazne oslabí používanie letectva na útoky na ukrajinskú civilnú infraštruktúru.
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinci zničili ruskú radarovú stanicu na okupovanom Kryme © SITA Všetky práva vyhradené.
Komplex TRLK-10 Skala-M je určený na riadenie letovej prevádzky a má dosah až 350 kilometrov. Špeciálne ukrajinské sily uviedli, že zničenie tohto radaru výrazne oslabí používanie letectva na útoky na ukrajinskú civilnú infraštruktúru.
Viac o téme: Vojna na Ukrajine
Zdroj: SITA.sk - Ukrajinci zničili ruskú radarovú stanicu na okupovanom Kryme © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Šutaj Eštok nerozumie, prečo by mali koaliční partneri obviňovať stranu Hlas z vymysleného príklonu k opozícii – VIDEO
Šutaj Eštok nerozumie, prečo by mali koaliční partneri obviňovať stranu Hlas z vymysleného príklonu k opozícii – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Na likvidáciu uhoľných baní štát vyčlení takmer 15 miliónov eur
Na likvidáciu uhoľných baní štát vyčlení takmer 15 miliónov eur