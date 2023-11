Na ME 2024 sa už kvalifikovali aj Holanďania, Rumuni a Švajčiari, Mbappé sa zapísal do listiny strelcov

Rekordný výsledok

19.11.2023 (SITA.sk) - V sobotu večer sa k istým účastníkom budúcoročných majstrovstiev Európy v Nemecku pridali aj futbalové reprezentácie Holandska, Rumunska a Švajčiarska.Naopak, definitívne o možnosť prebojovať sa na Euro stratili Nóri, ktorí mali možnosť dostať sa do marcového play-off, ale okolnosti im nepriali a budú bez ME.Holanďania si definitívu vybojovali domácom triumfom 1:0 nad Írmi, Švajčiarom stačila aj domáca remíza 1:1 s Kosovčanmi, keďže im pomohli Rumuni triumfom 2:1 v Maďarsku nad Izraelčanmi a tí ziskom troch bodov tiež spečatili postup.V súboji obra proti trpaslíkovi sa zrodil rekordný výsledok, keď Francúzi v Nice zdolali výber Gibraltáru 14:0. Pre "Les Bleus" ide o rekordný triumf a pre zdolaný tím najvyššia prehra v ich histórii.Postup Oranjes zariadil už v 12. minúte Wout Weghorst strelou do horného rohu. V ďalšom priebehu mali domáci množstvo striel, ale už sa neujala žiadna z nich."Môžeme byť na seba hrdí a aj sme, že sme sa dostali na majstrovstvá Európy. SO všetkými problémami a zraneniami sme to aj tak dokázali. Teraz sa môžeme začať pripravovať na Euro," vyhlásil kapitán holandského tímu Virgil Van Dijk Švajčiari v boji o ME 2024 stále neprehrali, z deviatich duelov majú bilanciu štyri víťazstvá a päť remíz. Po ME 2012 nechýbali na žiadnom vrcholnom turnaji a zahrajú si aj v Nemecku.V sobotu síce v zápase proti Kosovčanom dominovali v držaní lopty, ale defenzívu súpera prekonali iba raz v úvode druhého polčasu.Kosovčania potom iba vyrovnali a definitívne sa na kontinentálnom šampionáte nepredstavia.Izraelčania viedli v maďarskom Felcsúte nad Rumunmi už od druhej minúty, ale napokon sa museli skloniť pred súperom, šancu na Euro však stále majú a zahrajú si v marci v play-off.A práve skutočnosť, že Izraelčania poputujú do baráže, obrala o túto možnosť Nórov. Elitný topkanonier Erling Haaland tak nebude účastníkom budúcoročných ME. V ďalšom súboji I-skupina Bielorusi zdolali výber Andorry 1:0, aj tento súboj sa konal v Maďarsku, ale v Budapešti.Francúzi od začiatku do konca domáceho zápasu proti Gibraltáru dominovali a triumfom 14:0 stanovili nový rekord kvalifikácií o postup na ME, doteraz ním bol triumfom Nemcom 13:0 nad družstvom San Marína z roku 2006.Doterajším maximom výberu "krajiny galského kohúta" bolo víťazstvo 10:0 nad Azerbajdžanom z roku 1995, teraz ho výrazne posunuli.Gibraltár hráva oficiálne zápas od roku 2011 a pred sobotou utrpeli najvyššiu prehru v auguste 2017 v Belgicku, kde prehrali 0:9. Trikrát sa v sobotu do listiny strelcov zapísal Kylian Mbappé a gól dosiahlo deväť rôznych hráčov.Chorváti triumfovali v Lotyšsku 2:0 a keďže hráči Walesu iba remizovali 1:1 s Arménskom, medailisti z ostatných dvoch MS sú blízko k postup na ME.V utorok na definitívu potrebujú triumf v domácom zápase proti Arménom alebo akúkoľvek bodovú stratu Walesanov doma proti Turkom.