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18. augusta 2026
Na Moskovskú oblasť smerovalo 620 dronov, Rusko varuje Britániu pred „následkami“
Ruská protivzdušná obrana zničila nad Moskovskou oblasťou viac ako 180 dronov, uviedol starosta Moskvy Sergej Sobianin na štátom podporovanej platforme MAX. Na Moskovskú oblasť smerovalo počas noci na ...
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18.8.2026 (SITA.sk) - Ruská protivzdušná obrana zničila nad Moskovskou oblasťou viac ako 180 dronov, uviedol starosta Moskvy Sergej Sobianin na štátom podporovanej platforme MAX.
Na Moskovskú oblasť smerovalo počas noci na utorok celkovo 620 dronov, oznámili ruskí predstavitelia. Pri rozsiahlom útoku utrpelo zranenia niekoľko ľudí a poškodené boli budovy. Moskva zároveň po správach o použití dronov britskej výroby varovala Britániu, že za podporu ukrajinských útokov hlboko na ruskom území „draho zaplatí“.
Ruská protivzdušná obrana zničila nad Moskovskou oblasťou viac ako 180 dronov, uviedol starosta Moskvy Sergej Sobianin na štátom podporovanej platforme MAX.
Podľa gubernátora Moskovskej oblasti Andreja Vorobiova utrpeli zranenia traja ľudia vrátane desaťročného dievčaťa. „V noci a ráno sily protivzdušnej obrany a elektronického boja odrážali rozsiahly útok dronov na Moskovskú oblasť,“ uviedol. Najvážnejšie následky podľa neho zaznamenali v okrese Pavlovskij Posad, kde zhorel dom.
Jeden z dronov zasiahol aj sklad internetového predajcu Wildberries východne od Moskvy. „Logistický komplex spoločnosti v Moskovskej oblasti utrpel v dôsledku útoku menšie škody. Trosky zasiahli stenu budovy,“ uviedla spoločnosť. Ukrajina v uplynulých týždňoch zasiahla viacero skladov Wildberries, pričom tvrdí, že spoločnosť dodáva komponenty pre ruské drony.
Správy o najnovšom útoku prichádzajú v čase, keď Moskva vyostruje rétoriku voči Británii. Ruské veľvyslanectvo v Londýne v pondelok varovalo pred „následkami“ po tom, ako denník Sunday Times informoval, že Ukrajina použila drony vyrobené dvoma britskými spoločnosťami na útoky proti vojenským a priemyselným cieľom hlboko v Rusku.
Ruské veľvyslanectvo obvinilo Britániu, že sa stala „spolupáchateľom“ útokov a „zámerne sa rozhodla pre eskaláciu“ konfliktu. „Čím hlbšie bude jej zapojenie do konfliktu a čím väčšia bude jej podpora teroristickej mašinérie Kyjeva, tým vyššiu cenu zaplatí,“ uviedlo.
Podľa Sunday Times je jedným z výrobcov použitých dronov dcérska spoločnosť britského zbrojárskeho gigantu BAE Systems. Druhú firmu denník z bezpečnostných dôvodov nemenoval. Britské ministerstvo obrany sa k informáciám bezprostredne nevyjadrilo.
Británia patrí od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 k najvýraznejším podporovateľom Ukrajiny. Kyjevu prisľúbila pomoc v celkovej hodnote približne 25 miliárd libier (zhruba 29 miliárd eur), z toho 16 miliárd libier predstavuje vojenská pomoc.
Ukrajina v ostatných mesiacoch výrazne zintenzívnila útoky na veľké vzdialenosti proti cieľom na ruskom území. Rusko zároveň zvýšilo intenzitu raketových a dronových útokov na Ukrajinu. Pri takmer stagnujúcom vývoji na fronte a zmrazených rokovaniach stúpol počet civilných obetí na najvyššiu úroveň od prvých mesiacov vojny v roku 2022.
Zdroj: SITA.sk - Na Moskovskú oblasť smerovalo 620 dronov, Rusko varuje Britániu pred „následkami“ © SITA Všetky práva vyhradené.
Na Moskovskú oblasť smerovalo počas noci na utorok celkovo 620 dronov, oznámili ruskí predstavitelia. Pri rozsiahlom útoku utrpelo zranenia niekoľko ľudí a poškodené boli budovy. Moskva zároveň po správach o použití dronov britskej výroby varovala Britániu, že za podporu ukrajinských útokov hlboko na ruskom území „draho zaplatí“.
Ruská protivzdušná obrana zničila nad Moskovskou oblasťou viac ako 180 dronov, uviedol starosta Moskvy Sergej Sobianin na štátom podporovanej platforme MAX.
Podľa gubernátora Moskovskej oblasti Andreja Vorobiova utrpeli zranenia traja ľudia vrátane desaťročného dievčaťa. „V noci a ráno sily protivzdušnej obrany a elektronického boja odrážali rozsiahly útok dronov na Moskovskú oblasť,“ uviedol. Najvážnejšie následky podľa neho zaznamenali v okrese Pavlovskij Posad, kde zhorel dom.
Jeden z dronov zasiahol aj sklad internetového predajcu Wildberries východne od Moskvy. „Logistický komplex spoločnosti v Moskovskej oblasti utrpel v dôsledku útoku menšie škody. Trosky zasiahli stenu budovy,“ uviedla spoločnosť. Ukrajina v uplynulých týždňoch zasiahla viacero skladov Wildberries, pričom tvrdí, že spoločnosť dodáva komponenty pre ruské drony.
Správy o najnovšom útoku prichádzajú v čase, keď Moskva vyostruje rétoriku voči Británii. Ruské veľvyslanectvo v Londýne v pondelok varovalo pred „následkami“ po tom, ako denník Sunday Times informoval, že Ukrajina použila drony vyrobené dvoma britskými spoločnosťami na útoky proti vojenským a priemyselným cieľom hlboko v Rusku.
Ruské veľvyslanectvo obvinilo Britániu, že sa stala „spolupáchateľom“ útokov a „zámerne sa rozhodla pre eskaláciu“ konfliktu. „Čím hlbšie bude jej zapojenie do konfliktu a čím väčšia bude jej podpora teroristickej mašinérie Kyjeva, tým vyššiu cenu zaplatí,“ uviedlo.
Podľa Sunday Times je jedným z výrobcov použitých dronov dcérska spoločnosť britského zbrojárskeho gigantu BAE Systems. Druhú firmu denník z bezpečnostných dôvodov nemenoval. Britské ministerstvo obrany sa k informáciám bezprostredne nevyjadrilo.
Británia patrí od začiatku ruskej invázie vo februári 2022 k najvýraznejším podporovateľom Ukrajiny. Kyjevu prisľúbila pomoc v celkovej hodnote približne 25 miliárd libier (zhruba 29 miliárd eur), z toho 16 miliárd libier predstavuje vojenská pomoc.
Ukrajina v ostatných mesiacoch výrazne zintenzívnila útoky na veľké vzdialenosti proti cieľom na ruskom území. Rusko zároveň zvýšilo intenzitu raketových a dronových útokov na Ukrajinu. Pri takmer stagnujúcom vývoji na fronte a zmrazených rokovaniach stúpol počet civilných obetí na najvyššiu úroveň od prvých mesiacov vojny v roku 2022.
Zdroj: SITA.sk - Na Moskovskú oblasť smerovalo 620 dronov, Rusko varuje Britániu pred „následkami“ © SITA Všetky práva vyhradené.
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