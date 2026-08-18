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18. augusta 2026

Pri chorvátskom ostrove neďaleko Šibenika nakrútili trojmetrového žraloka. Rybári sa tam krátko predtým kúpali


Tagy: Dovolenka v Chorvátsku Žralok

Video zverejnil na TikToku obchod špecializovaný na rybárske vybavenie. Nezvyčajné stretnutie zažili rybári pri chorvátskom ostrove Žirje v Šibenickom súostroví, teda v širšej oblasti neďaleko ...



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gettyimages 1139123138 676x508 18.8.2026 (SITA.sk) - Video zverejnil na TikToku obchod špecializovaný na rybárske vybavenie.


Nezvyčajné stretnutie zažili rybári pri chorvátskom ostrove Žirje v Šibenickom súostroví, teda v širšej oblasti neďaleko turisticky vyhľadávaného Šibenika a Vodíc. Ako uvádza web dnevnik.hr, pri svojej lodi nakrútili žraloka mako, ktorý mal podľa ich odhadu viac ako tri metre.

Video zverejnil na TikToku obchod špecializovaný na rybárske vybavenie. Jeho autori tvrdia, že veľkosť žraloka dokázali pomerne presne odhadnúť podľa zadnej časti lode širokej 3,8 metra. Zároveň uviedli, že iba približne pol hodiny pred priplávaním žraloka sa na rovnakom mieste kúpali.

Výskyt mako v tejto oblasti však nie je sám osebe mimoriadnym javom ani dôvodom na obavy dovolenkárov. Tento druh žije v tropických a miernych oblastiach svetových morí a oceánov vrátane Jadranu. Patrí medzi tri druhy žralokov v Jadranskom mori považované za potenciálne nebezpečné pre človeka a zároveň ide o najrýchlejší a jeden z najobratnejších druhov žralokov.

V Chorvátsku je mako prísne chráneným druhom a jeho lov je zakázaný. V Jadrane sa najčastejšie stáva náhodným úlovkom na rybárskych dlhých lovných šnúrach.

Autori záberov tvrdia, že video vzniklo pri ostrove Žirje, hoci niektorí diskutujúci na sociálnych sieťach spochybnili presnú lokalitu a domnievajú sa, že mohlo ísť o otvorenejšie more. Z poskytnutého materiálu nevyplýva, že by žralok ohrozoval ľudí alebo sa priblížil k plážam.


Zdroj: SITA.sk - Pri chorvátskom ostrove neďaleko Šibenika nakrútili trojmetrového žraloka. Rybári sa tam krátko predtým kúpali © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dovolenka v Chorvátsku Žralok
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