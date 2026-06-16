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 24hod.sk    Šport

16. júna 2026

Wimbledon opäť privíta sestry Williamsové. Serena a Venus si spolu zahrajú štvorhru


Tagy: Wimbledon

Serena Williamsová sa na súťažné kurty vrátila po takmer štyroch rokoch nečinnosti. Americká tenistka Serena Williamsová sa po prvý raz od roku 2022 predstaví na londýnskom Wimbledone, treťom ...



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najkrajsie momenty z finale australian open 2 676x476 16.6.2026 (SITA.sk) - Serena Williamsová sa na súťažné kurty vrátila po takmer štyroch rokoch nečinnosti.


Americká tenistka Serena Williamsová sa po prvý raz od roku 2022 predstaví na londýnskom Wimbledone, treťom grandslamovom turnaji sezóny. Využila ponuku na voľnú kartu a vo štvorhre si zahrá so svojou staršou sestrou Venus. Serena sa na súťažné kurty vrátila minulý týždeň v londýnskom Queen's Club po boku Kanaďanky Victorie Mbokovej.

Držiteľka 23 singlových grandslamových titulov a jedna z najvýznamnejších osobností svetového tenisu má už 44 rokov a do súťažného diania sa vrátila po štyroch rokoch nečinnosti. Zatiaľ naposledy na grandslamovom turnaji hrala v roku 2022 na US Open v New Yorku a po turnaji informovala, že jej pracovný život sa nebude týkať športu. Nedávno však ohlásila nečakaný návrat, keďže si ešte chcela zahrať pred svojimi dvoma malými dcérami.

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Na turnaji v Queen's Clube absolvovala len víťazný jeden duel, keďže Mboková pre zranenie nemohla pokračovať v turnaji. Na tohtotýždňovom turnaji v nemeckom Berlíne hrá s Češkou Karolínou Muchovou.

Sestry Williamsové sú šesťnásobné šampiónky Wimbledonu vo štvorhre, pričom zatiaľ posledný titul získali v Londýne pred desiatimi rokmi. Špekulovalo sa aj o štarte Sereny vo dvojhre, jej meno však chýba v zozname držiteliek voľnej karty, organizátori majú k dispozícii ešte jednu.

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Dlhodobá absencia v súťažnom dianí spôsobila pokles Sereny Williamsovej v rebríčkoch, preto sa na prestížny turnaj mohla dostať len na základe voľnej karty. Wimbledon sa začne 29. júna.


Zdroj: SITA.sk - Wimbledon opäť privíta sestry Williamsové. Serena a Venus si spolu zahrajú štvorhru © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Wimbledon
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