 24hod.sk    Zo zahraničia

13. augusta 2025

Na nákup plynu pred zimou EBOR Ukrajine požičia 500 miliónov eur


Tagy: vojna na Ukrajine

Ukrajinská energetická firma Naftogaz podpísala s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR) dohodu o nákupe plynu v hodnote 500 miliónov eur. Ako informuje web Kyiv Independent, oznámila to v stredu ukrajinská ...



russia_ukraine_war_68927 1 676x451 13.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajinská energetická firma Naftogaz podpísala s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR) dohodu o nákupe plynu v hodnote 500 miliónov eur. Ako informuje web Kyiv Independent, oznámila to v stredu ukrajinská premiérka Julija Svirydenková.


Ukrajina sa tak môže lepšie pripraviť na zimné mesiace, keďže zásoby plynu v krajine v dôsledku ruských útokov na energetickú infraštruktúru klesli na najnižšiu úroveň za najmenej 11 rokov. Podľa konzultačnej spoločnosti Expro sú ukrajinské zásobníky naplnené na 32 % a obsahujú len zhruba 10 miliárd kubických metrov plynu.

Hlavnou príčinou slabých zásob plynu je to, že ruské útoky zmenšili ťažobné kapacity ukrajinskej firmy Ukrgasvydobuvannya o takmer 50 percent. Pred ruskou inváziou Ukrajina ťažila 52 miliónov kubických metrov plynu denne.


Zdroj: SITA.sk - Na nákup plynu pred zimou EBOR Ukrajine požičia 500 miliónov eur © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: vojna na Ukrajine
nasledujúci článok >>
Slováci môžu vycestovať do Vietnamu bez víz, máme deviaty najsilnejší pas na svete
<< predchádzajúci článok
Slovensko systematicky porušuje smernicu o rasovej rovnosti, konštatuje generálna advokátka Súdneho dvora EÚ

