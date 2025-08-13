|
13.8.2025
|Denník - Správy
13. augusta 2025
Na nákup plynu pred zimou EBOR Ukrajine požičia 500 miliónov eur
vojna na Ukrajine
Ukrajinská energetická firma Naftogaz podpísala s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR) dohodu o nákupe plynu v hodnote 500 miliónov eur. Ako informuje web Kyiv Independent, oznámila to v stredu ukrajinská ...
13.8.2025 (SITA.sk) - Ukrajinská energetická firma Naftogaz podpísala s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj (EBOR) dohodu o nákupe plynu v hodnote 500 miliónov eur. Ako informuje web Kyiv Independent, oznámila to v stredu ukrajinská premiérka Julija Svirydenková.
Ukrajina sa tak môže lepšie pripraviť na zimné mesiace, keďže zásoby plynu v krajine v dôsledku ruských útokov na energetickú infraštruktúru klesli na najnižšiu úroveň za najmenej 11 rokov. Podľa konzultačnej spoločnosti Expro sú ukrajinské zásobníky naplnené na 32 % a obsahujú len zhruba 10 miliárd kubických metrov plynu.
Hlavnou príčinou slabých zásob plynu je to, že ruské útoky zmenšili ťažobné kapacity ukrajinskej firmy Ukrgasvydobuvannya o takmer 50 percent. Pred ruskou inváziou Ukrajina ťažila 52 miliónov kubických metrov plynu denne.
vojna na Ukrajine
