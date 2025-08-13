|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 13.8.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Ľubomír
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
13. augusta 2025
Slováci môžu vycestovať do Vietnamu bez víz, máme deviaty najsilnejší pas na svete
Tagy: Bezvízový styk Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Vietnam Víza
Občania Slovenskej republiky môžu od 15. augusta cestovať do Vietnamu bez víz. Aktuálne už máme deviaty najsilnejší cestovný pas na svete, ktorý umožňuje bezvízový vstup do 183 krajín, čo radí slovenský pas ...
Zdieľať
13.8.2025 (SITA.sk) - Občania Slovenskej republiky môžu od 15. augusta cestovať do Vietnamu bez víz. Aktuálne už máme deviaty najsilnejší cestovný pas na svete, ktorý umožňuje bezvízový vstup do 183 krajín, čo radí slovenský pas medzi najmocnejšie v globálnom meradle.
Slovenky a Slováci môžu bez víz cestovať okrem všetkých členských štátov Európskej únie aj do Brazílie, Číny, Japonska, Kanady, Mexika, Spojených štátov amerických, Thajska či najnovšie do Vietnamu.
Ako uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD), cestovný pas SR sa od roku 2006 prepracoval z 22. miesta na súčasnú 9. pozíciu v poslednom hodnotení globálneho indexu sily pasov Henley Passport.
„Ide o medzinárodné uznanie a jeden z konkrétnych výsledkov aktivít slovenskej diplomacie. Od 15. augusta 2025 dochádza k zrušeniu vízovej povinnosti pre občanov SR cestujúcich do Vietnamu za turistikou na prvých 45 dní a v minulom roku sa nám podarilo dohodnúť zrušenie vízovej povinnosti pri cestách do Číny na prvých 30 dní pobytu v krajine,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR podľa jeho slov priebežne rokuje s ďalšími krajinami o rozšírení bezvízového vstupu pre držiteľov slovenských pasov.
Občania Slovenskej republiky môžu cestovať bez víz najnovšie aj do Vietnamu, ktorého rezort diplomacie v utorok 12. augusta 2025 oficiálne oznámil zrušenie vízovej povinnosti pre občanov Slovenska. Táto zmena v podmienkach vstupu do krajiny sa týka ďalších 10 členských štátov EÚ a Švajčiarska.
„V poslednom období Slovensko oživilo vzťahy s Vietnamom. Rozšírením bezvízového cestovania Sloveniek a Slovákov do ďalšej krajiny zároveň napĺňame jeden zo zahraničnopolitických cieľov vlády Slovenskej republiky,“ uviedol Blanár.
Oslobodenie od vízovej povinnosti sa týka turistov a návštevníkov zo Slovenska, ktorých pobyt vo Vietname nepresiahne 45 dní a ich cestovný pas musí byť platný minimálne šesť mesiacov od dátumu vstupu. Opatrenie nadobudne platnosť 15. augusta 2025 a bude predbežne trvať tri roky.
Podľa generálneho riaditeľa sekcie konzulárnej a medzinárodnoprávnej rezortu zahraničia Igora Pokojného, bezvízový vstup do aktuálne 183 krajín znamená, že držitelia slovenského cestovného pasu môžu bez toho, aby museli žiadať o víza, cestovať do viac ako 80 percent svetových destinácií.
„Z ostávajúcich 43 krajín s vízovou povinnosťou pre občanov SR až do 22 môžu slovenskí cestovatelia požiadať o víza elektronicky, a teda nemusia osobne navštíviť veľvyslanectvo príslušnej krajiny,“ priblížil. Príkladmi takýchto cestovných destinácií sú Austrália či Nový Zéland.
Ministerstvo zahraničných vecí odporúča občanom SR pred vycestovaním do zahraničia navštíviť jeho webovú stránku, kde si môžu vopred skontrolovať aktuálne informácie o cieľovej destinácii (i.mzv.sk/cestovanie). Rovnako môžu využiť možnosť bezplatnej registrácie pred cestou (i.mzv.sk/registracia). Následne si treba skontrolovať platnosť cestovného dokladu, spraviť si jeho kópiu a zabezpečiť cestovné poistenie, pripomína rezort zahraničia.
Zdroj: SITA.sk - Slováci môžu vycestovať do Vietnamu bez víz, máme deviaty najsilnejší pas na svete © SITA Všetky práva vyhradené.
Slovenky a Slováci môžu bez víz cestovať okrem všetkých členských štátov Európskej únie aj do Brazílie, Číny, Japonska, Kanady, Mexika, Spojených štátov amerických, Thajska či najnovšie do Vietnamu.
Ako uviedol minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Juraj Blanár (Smer-SD), cestovný pas SR sa od roku 2006 prepracoval z 22. miesta na súčasnú 9. pozíciu v poslednom hodnotení globálneho indexu sily pasov Henley Passport.
Priebežné rokovanie s ďalšími krajinami
„Ide o medzinárodné uznanie a jeden z konkrétnych výsledkov aktivít slovenskej diplomacie. Od 15. augusta 2025 dochádza k zrušeniu vízovej povinnosti pre občanov SR cestujúcich do Vietnamu za turistikou na prvých 45 dní a v minulom roku sa nám podarilo dohodnúť zrušenie vízovej povinnosti pri cestách do Číny na prvých 30 dní pobytu v krajine,“ zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR podľa jeho slov priebežne rokuje s ďalšími krajinami o rozšírení bezvízového vstupu pre držiteľov slovenských pasov.
Občania Slovenskej republiky môžu cestovať bez víz najnovšie aj do Vietnamu, ktorého rezort diplomacie v utorok 12. augusta 2025 oficiálne oznámil zrušenie vízovej povinnosti pre občanov Slovenska. Táto zmena v podmienkach vstupu do krajiny sa týka ďalších 10 členských štátov EÚ a Švajčiarska.
Cestovanie do svetových destinácií
„V poslednom období Slovensko oživilo vzťahy s Vietnamom. Rozšírením bezvízového cestovania Sloveniek a Slovákov do ďalšej krajiny zároveň napĺňame jeden zo zahraničnopolitických cieľov vlády Slovenskej republiky,“ uviedol Blanár.
Oslobodenie od vízovej povinnosti sa týka turistov a návštevníkov zo Slovenska, ktorých pobyt vo Vietname nepresiahne 45 dní a ich cestovný pas musí byť platný minimálne šesť mesiacov od dátumu vstupu. Opatrenie nadobudne platnosť 15. augusta 2025 a bude predbežne trvať tri roky.
Podľa generálneho riaditeľa sekcie konzulárnej a medzinárodnoprávnej rezortu zahraničia Igora Pokojného, bezvízový vstup do aktuálne 183 krajín znamená, že držitelia slovenského cestovného pasu môžu bez toho, aby museli žiadať o víza, cestovať do viac ako 80 percent svetových destinácií.
Pred vycestovaním navštívte stránku ministerstva
„Z ostávajúcich 43 krajín s vízovou povinnosťou pre občanov SR až do 22 môžu slovenskí cestovatelia požiadať o víza elektronicky, a teda nemusia osobne navštíviť veľvyslanectvo príslušnej krajiny,“ priblížil. Príkladmi takýchto cestovných destinácií sú Austrália či Nový Zéland.
Ministerstvo zahraničných vecí odporúča občanom SR pred vycestovaním do zahraničia navštíviť jeho webovú stránku, kde si môžu vopred skontrolovať aktuálne informácie o cieľovej destinácii (i.mzv.sk/cestovanie). Rovnako môžu využiť možnosť bezplatnej registrácie pred cestou (i.mzv.sk/registracia). Následne si treba skontrolovať platnosť cestovného dokladu, spraviť si jeho kópiu a zabezpečiť cestovné poistenie, pripomína rezort zahraničia.
Zdroj: SITA.sk - Slováci môžu vycestovať do Vietnamu bez víz, máme deviaty najsilnejší pas na svete © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Bezvízový styk Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Vietnam Víza
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Progresívci by podľa prieskumu s náskokom porazili Smer-SD, Ficovi „kradne“ voličov hnutie Republika
Progresívci by podľa prieskumu s náskokom porazili Smer-SD, Ficovi „kradne“ voličov hnutie Republika
<< predchádzajúci článok
Na nákup plynu pred zimou EBOR Ukrajine požičia 500 miliónov eur
Na nákup plynu pred zimou EBOR Ukrajine požičia 500 miliónov eur