13. augusta 2025
Slovensko systematicky porušuje smernicu o rasovej rovnosti, konštatuje generálna advokátka Súdneho dvora EÚ
Tagy: Amnesty Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Rómovia rómske deti Segregácia
13.8.2025 (SITA.sk) - Slovensko už desať rokov čelí konaniu Európskej komisie pre porušenie práva EÚ v súvislosti so segregáciou rómskych detí vo vzdelávaní. Stanovisko generálnej advokátky Súdneho dvora EÚ Tamary Ćapeta zo začiatku augusta potvrdilo, že ide o systematické a pretrvávajúce porušovanie smernice o rasovej rovnosti a že Slovenská republika si nesplnila povinnosť odstrániť diskrimináciu rómskych detí vo vzdelávaní. Informuje o tom organizácia Amnesty International Slovensko.
„Právny názor generálnej advokátky Súdneho dvora EÚ je budíčkom pre vládu, ktorý už nemôže prespať – volá po bezodkladných a reálnych krokoch. Generálna advokátka pripomenula, že ‚nemožno ignorovať smutný fakt, že každý rok, v ktorom naďalej existuje segregácia, sa pre každú skupinu rómskych detí postihnutých týmto nepriaznivým zaobchádzaním zhoršujú vyhliadky do budúcnosti. Náprava býva ťažká, ak nie nemožná‘,“ upozorňuje riaditeľ Amnesty International Slovensko Rado Sloboda.
Generálna advokátka vo svojom stanovisku uvádza, že Európska komisia dostatočne preukázala rozsiahlu a hlboko zakorenenú prax od nadmerného umiestňovania rómskych detí do špeciálnych škôl a tried až po ich oddeľovanie od ich rovesníkov v jedálňach či na samostatných poschodiach.
Generálna advokátka na základe týchto informácií jasne uviedla, že Slovensko má pozitívnu povinnosť túto diskrimináciu odstrániť, teda „povinnosť dosiahnuť výsledok, a nie iba povinnosť konať“.
„Súdny dvor EÚ nebude hodnotiť úmysly vlády, ale to, či sa počet segregovaných detí skutočne znížil. Dobré úmysly nestačia – povinnosťou sú výsledky, a tie podľa generálnej advokátky nemáme,“ zdôraznil Sloboda.
Generálna advokátka navyše podľa neho jasne odmietla argumenty vlády, že segregácia vzniká aj v dôsledku územného oddelenia rómskych komunít alebo individuálnych rozhodnutí rodičov. Naopak, potvrdila, že štát má pozitívnu povinnosť prijať a vykonať opatrenia, ktoré zabránia segregácii – aj keď vyplývajú z predsudkov alebo spoločenskej situácie.
Stanovisko generálnej advokátky je nezávislým a nestranným právnym názorom a nie je právne záväzný. Ak súd jej argumentáciu potvrdí, pôjde o právne záväzné rozhodnutie, že Slovensko porušilo právo EÚ.
„Ak Súdny dvor rozhodne v súlade so stanoviskom generálnej advokátky, pôjde o historický zlom. Slovensko sa už nebude môcť odvolávať na papierové reformy či pilotné projekty – bude musieť preukázať konkrétny pokles segregácie a zlepšenie podmienok pre rómske deti,“ dodal Sloboda.
Tagy: Amnesty Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) Rómovia rómske deti Segregácia
