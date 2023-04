Rozhovor Zelenského so Si Ťin-pchingom podľa Šmyhaľa otvára novú etapu spolupráce Ukrajiny a Číny. Čo na to Rusko?

Pokrok v úsilí o ukončenie vojny

Čo hovorí Kremeľ

27.4.2023 - Rozhovor medzi ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom bol „veľmi plodný“ a mohol by otvoriť „novú etapu“ spolupráce medzi oboma krajinami.Ako referuje spravodajský web CNN, na štvrtkovej tlačovej konferencie v Ríme to uviedol ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ „Som si istý, že tento rozhovor otvára novú etapu našej spolupráce a vzťahov s Čínskou republikou. Je to veľmi dobrý začiatok pre rozvoj našich budúcich vzťahov,“ povedal Šmyhaľ po návšteve pápeža Františka Telefonát medzi Zelenským a Si Ťin-pchingom bol ich prvým prvým známym kontaktom od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu z februára minulého roka a je vnímaný ako významný pokrok v úsilí o vyriešenie vojny.Medzitým Moskva na rozhovor reagovala vyhlásením, že víta všetky kontakty, ktoré môžu viesť k ukončeniu konfliktu.„Sme pripravení privítať čokoľvek, čo môže priblížiť ukončenie konfliktu na Ukrajine a samotné dosiahnutie cieľov Ruska. Čo sa týka komunikácie, je to výsostná záležitosť týchto krajín a vec ich bilaterálneho dialógu,“ povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov