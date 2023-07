V Nitre sa odohral brutálny útok, muž nožnicami pobodal svoju družku a aj sám seba

11.7.2023 (SITA.sk) - Nitrianski kriminalisti v utorok krátko popoludní riešili závažný trestný čin, ktorý sa stal v Nitre v mestskej časti Mlynárce. Dôvodom bol brutálny útok 39-ročného muža, ktorý sa pokúsil o vraždu svojej 32-ročnej partnerky.Ako SITA informovala nitrianska krajská policajná hovorkyňa Renáta Čuháková, útočník mal po predchádzajúcej hádke nožnicami 8 až 10-krát bodnúť svoju priateľku do oblasti hlavy, krku a hrudníka a následne „zbraň“ obrátil proti sebe.Útok sa stal v aute Volkswagen Transporter, pričom oboch zranených previezli záchranári do nitrianskej nemocnice.„Okolnosti prípadu sú nateraz predmetom vyšetrovania. Vzhľadom na prebiehajúce dokumentovanie prípadu a zisťovanie informácií nemôžeme verejnosti poskytnúť momentálne viac informácií. Urobíme tak hneď, ako to procesná situácia dovolí," dodala na záver Čuháková.