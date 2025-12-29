Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Pondelok 29.12.2025
29. decembra 2025

Na Nový rok tradične zaznejú na nábreží Dunaja v Bratislave delostrelecké salvy


Na Nový rok tradične vypália na nábreží Dunaja delostrelecké salvy. Ako informoval hovorca Ozbrojených síl SR Štefan ...



67754e8c7cd4d594886160 676x451 29.12.2025 (SITA.sk) - Na Nový rok tradične vypália na nábreží Dunaja delostrelecké salvy. Ako informoval hovorca Ozbrojených síl SR Štefan Zemanovič, 1. januára 2026 o 14:00 delostrelci 5. delostreleckého pluku vypália 21 delostreleckých sálv na počesť štátneho sviatku Dňa vzniku Slovenskej republiky.


Doplnil, že slávnostné salvy budú, tak ako každý rok, vypálené z ťahaných 122 milimetrových húfnic HD-30, a to z priestoru Viedenskej cesty za Bratislavským výstaviskom. V prípade priaznivého počasia bude súčasťou programu aj koncert vojenskej hudby Ozbrojených síl SR.

"K zachovaniu bezpečnosti verejnosti, ktorá sa bude chcieť na aktivitu pozrieť, žiadame o dodržiavanie pokynov organizátorov a vojenskej polície, ako aj vyvarovanie sa pohybu mimo vyznačeného bezpečného priestoru," apeloval Zemanovič.

Dodal, že vypálenie slávnostných sálv sa deje tradične pri príležitosti významných protokolárnych aktivít. Ide napríklad o významné štátne sviatky, ako je Deň vzniku Slovenskej republiky, ale aj inaugurácia prezidenta Slovenskej republiky.


Zdroj: SITA.sk - Na Nový rok tradične zaznejú na nábreží Dunaja v Bratislave delostrelecké salvy © SITA Všetky práva vyhradené.

