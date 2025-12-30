|
30. decembra 2025
Pripravte sa na Silvester s výnimočnou kvalitou fotografií smartfónu Huawei Pura 80 Pro
Silvester je už za rohom, a to znamená, že je čas začať plánovať oslavy, ktoré si budete pamätať navždy.
Zdieľať
Ak chcete zachytiť každý nezabudnuteľný moment v najlepšej kvalite, smartfón Huawei Pura 80 Pro je presne to, čo potrebujete. Tento smartfón ponúka špičkovú fotografickú kvalitu postavenú na pokročilých zobrazovacích technológiách Huawei a inteligentných funkciách, ktoré pomáhajú vytvárať prirodzene vyzerajúce fotografie a videá aj v náročných podmienkach.
Výnimočná kvalita fotografií
Smartfón Pura 80 Pro využíva pokročilý fotografický systém Huawei s technológiou Ultra Lighting, optickou stabilizáciou obrazu a inteligentným spracovaním obrazu. Výkonný fotoaparát s rozlíšením až 50 Mpx rozpoznáva scénu, optimalizuje jas, kontrast a farby a pomáha zachovať detaily aj pri slabom osvetlení. Nočný režim podporený AI umožňuje zachytiť ostré snímky bez rozmazania, či chcete zachytiť momenty z domácej oslavy, portréty priateľov alebo nočné zábery ohňostrojov.
Silvestrové videá ako z filmu
Nenechajte si ujsť žiadny ohňostroj ani neopakovateľný moment tejto silvestrovskej noci. Huawei Pura 80 Pro posúva mobilné video na úplne novú úroveň vďaka AI Cinematic Mode, ktorý automaticky rozpoznáva scény a optimalizuje farby, svetlo aj pohyb tak, aby vaše zábery pôsobili ako profesionálne filmové klipy.
Natáčajte ohňostroje, tance a oslavy priateľov v plynulom režime s dynamickým zaostrovaním a umeleckými farebnými tónmi, ktoré dodajú každej spomienke filmový charakter. Vďaka inteligentnej stabilizácii obrazu zachytí aj v náročných svetelných podmienkach jasné a ostré videá bez roztrasenia. Silvester so smartfónom Huawei Pura 80 Pro sa tak stane nielen udalosťou, ale aj vizuálnym príbehom, ktorý budete chcieť zdieľať znova a znova.
Štýlový dizajn a intuitívne ovládanie
Smartfón Huawei Pura 80 Pro spája vysoký výkon s elegantným dizajnom v glazúrovanej bielej, červenej alebo čiernej, ktorý sa hodí na každú príležitosť. Veľký OLED displej s plynulým zobrazením zabezpečuje pohodlné ovládanie a jasný obraz aj pri slabom osvetlení. Intuitívne rozhranie fotoaparátu umožňuje rýchlo prepínať medzi režimami a okamžite reagovať na dianie okolo vás, takže žiadny dôležitý moment neostane nepovšimnutý.
Výdrž batérie na celú noc
Huawei Pura 80 Pro je navrhnutý tak, aby zvládol aj dlhé silvestrovské oslavy. Batéria s kapacitou 5170 mAh poskytuje dostatok energie na intenzívne fotografovanie, natáčanie videí aj zdieľanie zážitkov počas celej noci. Podpora rýchleho nabíjania pomocou Huawei SuperCharge umožňuje pohodlne doplniť energiu, keď to situácia vyžaduje.
Zachyťte Silvester v najlepšej kvalite s Pura 80 ProNezáleží na tom, či plánujete Silvester stráviť v kruhu rodiny, s priateľmi alebo na veľkej oslave, smartfón Pura 80 Pro vám pomôže vytvoriť spomienky, ku ktorým sa budete radi vracať. Vďaka prepracovanému fotoaparátu a spoľahlivému výkonu si každý moment uchováte presne tak, ako ste ho prežili. Cenovka smarfónu začína na 1 199 eur.
