Vláda rozhodla o obmene vojenskej rádiolokačnej techniky

Bratislava 11. júla (TASR) – Slovensko obmení svoju vojenskú rádiolokačnú techniku. V stredu o tom rozhodla vláda, ktorá uložila ministrovi obrany Petrovi Gajdošovi (SNS) začať obstarávanie celkom 17 kusov 3D radarov stredného, malého a blízkeho rozsahu v predpokladanej cene 155.090.000 eur.Nové radary chce Slovensko obstarať formou medzivládneho kontraktu. Minister obrany má osloviť svetových výrobcov rádiolokačnej techniky súčasne vyrábaných rádiolokátorov prostredníctvom ich vlád. Po získaní odpovedí budú tieto ponuky vyhodnotené a vybraná najvýhodnejšia. Návrh medzivládnej dohody s konkrétnym štátom by mal Gajdoš vláde predložiť do 30. júna 2019.argumentuje ministerstvo.Potrebu obmeny rádiolokačnej techniky Vzdušných síl Ozbrojených síl (OS) SR ministerstvo obrany zdôvodnilo tým, že z celkového počtu tejto techniky je až 87 percent po termíne technickej životnosti, pričom životnosť zostávajúcej techniky bude ukončená do roku 2021.konštatuje v predkladacej správe ministerstvo.V prípade neriešenia situácie by podľa rezortu došlo v krátkom časovom horizonte k strate schopnosti Vzdušných síl OS SR zabezpečiť nedotknuteľnosť vzdušného priestoru Slovenska a plniť záväzky krajiny v rámci kolektívnej obrany.Obstaranie radarov všetkých typov v jednom balíku by malo podľa ministerstva poskytnúť viaceré výhody. Malo by tak byť možné spoločné logistické zabezpečenie životného cyklu techniky pre všetky typy radarov, malo by byť možné zníženie zásob náhradných dielov z dôvodu možnej zámeny niektorých blokov medzi jednotlivými typmi radarov, či by malo byť možné použitie jednej kontrolno-meracej techniky pre všetky typy radarov.Podľa ministerstva sa počíta s obstaraním celkom 17 kusov 3D radarov, z ktorých šesť má byť stredného dosahu, tieto majú za úlohu zabezpečiť pre Vzdušné sily OS SR prieskum a navádzanie vlastného letectva. Ďalších päť radarov má byť malého dosahu a obmenená má byť aj technika Protilietadlovej raketovej brigády – šesť radarov blízkeho dosahu.Minister obrany v apríli ukončil medzinárodnú súťaže na nákup 3D radarov stredného dosahu, ktorá bola vyhlásená ešte v júni 2015. Slovensku sa za takmer tri roky nepodarilo nakúpiť túto vojenskú techniku v medzinárodnom tendri. Gajdoš zároveň oznámil, že nákup bude rozšírený aj o radary malého a krátkeho dosahu a kompletné radarové zabezpečenie sa bude obstarávať formou medzivládneho kontraktu.Podľa generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva obrany Jána Hoľka bolo súťaž nutné ukončiť, lebo nemala efektívny koniec. Nepodarilo sa ukončiť ani jej prvú fázu. V nej mali potenciálni uchádzači preukázať spôsobilosť pôsobiť v utajenom režime.vysvetlil Hoľko v apríli.Ministerstvo obrany vypísalo súťaž v júni 2015. Predpokladaná hodnota zákazky bola 60 miliónov eur bez DPH. Rezort chcel nakúpiť tri 3D radary stredného dosahu s tým, že dva majú byť dodané do konca roku 2016 a tretí do konca roku 2020. V zmluve by mala byť aj opcia na prípadný štvrtý radar.