Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
Na obnovu kultúrneho dedičstva a rozvoj komunít na Slovensku má ísť 51 miliónov eur – VIDEO
Spustenie programu sa uskutočnilo na otváracej konferencii v Levoči, ktorá je jednou z kultúrnych lokalít UNESCO na Slovensku.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR v spolupráci s mestom Levoča spustilo program Miestny rozvoj založený na kultúre. Ten predstavuje významnú podporu vo výške 51 miliónov eur. Ako informovalo MIRRI, peniaze sú určené na obnovu kultúrneho dedičstva a rozvoj medzinárodnej spolupráce.
Dve výzvy
Program bude realizovaný prostredníctvom dvoch výziev, ktoré sa zamerajú najmä na reštaurovanie pamiatok, vrátane lokalít zapísaných v zozname UNESCO, a na posilnenie kultúrneho života v slovenských regiónoch. Výzvy sú od utorka oficiálne otvorené pre žiadateľov.
Spustenie programu sa uskutočnilo na otváracej konferencii v Levoči, ktorá je jednou z kultúrnych lokalít UNESCO na Slovensku. Slovensko má celkovo šesť takýchto lokalít, ktoré predstavujú nielen bohatstvo, ale aj záväzok ich systematicky chrániť a rozvíjať. Veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva Susan Eckey poukázala na spoluprácu s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom v rámci Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. „Obnova pamiatok je len začiatkom, skutočný význam získavajú vtedy, keď ich naplníme životom, umením a prepojením generácií i miestnych komunít,“ zdôraznila Eckey.
Kultúrne pamiatky
Program poskytne 42 miliónov eur na obnovu kultúrnych pamiatok a 9 miliónov eur na podporu bilaterálnej umeleckej spolupráce medzi Slovenskom a donorskými krajinami. Minister investícií a regionálneho rozvoja Samuel Migaľ vyjadril poďakovanie Nórskemu kráľovstvu za túto finančnú injekciu. „Je to obrovská finančná injekcia, najmä v časoch konsolidácie, keď sú, bohužiaľ, práve tie kultúrne pamiatky často na poslednom mieste,“ doplnil Migaľ.
Primátor Levoče Miroslav Vilkovský podčiarkol význam projektu pre svoje mesto. „Minulý rok som sa zúčastnil na záverečnej konferencii končiaceho programového obdobia v Trenčíne a uvedomil som si, že niekto musí prevziať pomyselnú štafetu do nového obdobia. Levoča má mimoriadne bohaté kultúrne dedičstvo, a preto si zaslúži, aby sa do týchto programov aktívne zapájala. Vďaka grantom z Nórskeho finančného mechanizmu a EHP sa nám napríklad podarilo vrátiť život historickej radnici,“ povedal Vilkovský.
Konferencia potvrdzuje ambíciu Slovenska pokračovať v systematickej podpore kultúrneho dedičstva, rozvíjať medzinárodnú spoluprácu a posilňovať úlohu kultúry ako kľúčového prvku regionálneho rozvoja. Samuel Bruss, poradca ministra Migaľa pre UNESCO a kultúrne pamiatky, vyzdvihol širší význam investícií.
„Investície do obnovy pamiatok a živej kultúry nie sú len o zachovaní histórie, ale aj o budúcnosti - o nových pracovných miestach, silnejšom turizme a otvorenejšom Slovensku. Ak dokážeme spojiť úsilie, môžeme sa stať výraznejším hráčom v európskom kultúrnom priestore,“ povedal Bruss.
Zdroj: SITA.sk - Na obnovu kultúrneho dedičstva a rozvoj komunít na Slovensku má ísť 51 miliónov eur – VIDEO © SITA Všetky práva vyhradené.
Nemecký kancelár Merz čelí po roku vlády kríze, koalícia sa otriasa a podpora klesá
Výbuch v továrni na ohňostroje v Číne zabil desiatky ľudí – VIDEO
