Utorok 5.5.2026
Meniny má Lesana, Lesia
05. mája 2026
Nemecký kancelár Merz čelí po roku vlády kríze, koalícia sa otriasa a podpora klesá
Slabá ekonomika, spory s USA aj rast krajnej pravice zvyšujú tlak na nemeckého lídra. Nemecký kancelár ...
Nemecký kancelár Friedrich Merz čelí po roku vo funkcii vážnym problémom, keď jeho vládu oslabujú vnútorné konflikty, stagnujúca ekonomika a klesajúca dôvera verejnosti.
Podľa prieskumu agentúry Forsa je s jeho prácou spokojných len 15 percent respondentov, pričom médiá už otvorene špekulujú o jeho politickej budúcnosti.
Vláda bez záruky
Merz sa ujal funkcie s cieľom stabilizovať krajinu a posilniť jej medzinárodné postavenie, no jeho koalícia CDU/CSU so sociálnymi demokratmi z SPD sa zmieta v sporoch.
Napätie pripomína rozpad predchádzajúcej vlády Olafa Scholza v roku 2024. Sám kancelár priznal neistotu ohľadom prežitia kabinetu: „Nikto nemôže nič zaručiť,“ odpovedal na otázku, či vláda vydrží do volieb v roku 2029.
Impulzívny kancelár
Kritici poukazujú aj na jeho štýl vedenia a vyjadrovania. „Je to obrovský problém, že je taký impulzívny. Takto sa úrad kancelára riadiť nedá,“ uviedol šéf poslaneckého klubu SPD Matthias Miersch. Kontroverzie vyvolali aj Merzove výroky o migrácii či pracovnej morálke Nemcov.
Napätie sa prenieslo aj do vzťahov so Spojenými štátmi. Po jeho kritike situácie v Iráne prezident Donald Trump oznámil stiahnutie 5 000 amerických vojakov z Nemecka a zvýšenie ciel na európske autá, čo zasiahlo kľúčový automobilový sektor.
Strácajú trpezlivosť
Nemecký priemysel, ktorý očakával reformy, začína strácať trpezlivosť. „Po roku je podnikateľský sektor hlboko znepokojený.
Neexistuje komplexný plán reforiem, ktoré by podporili rast a konkurencieschopnosť,“ varoval šéf Zväzu nemeckého priemyslu Peter Leibinger.
Extrémisti bodujú
Rastúcu nespokojnosť využíva krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá v niektorých prieskumoch predbieha Merzovu CDU.
Poslanec Zelených Max Lucks upozornil na riziká ďalšieho vývoja: „Je skutočne znepokojujúce vidieť rozkol v CDU a ľudí, ktorí sa pripravujú na budúcu koalíciu s AfD.“
Zdroj: SITA.sk - Nemecký kancelár Merz čelí po roku vlády kríze, koalícia sa otriasa a podpora klesá © SITA Všetky práva vyhradené.
