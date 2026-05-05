Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 5.5.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Lesana, Lesia
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 24hod.sk    Zo zahraničia

05. mája 2026

Nemecký kancelár Merz čelí po roku vlády kríze, koalícia sa otriasa a podpora klesá


Tagy: americko-nemecké vzťahy Americký prezident Nemecká ekonomika Nemecká vláda Nemecký kancelár

Slabá ekonomika, spory s USA aj rast krajnej pravice zvyšujú tlak na nemeckého lídra. Nemecký kancelár ...



Zdieľať
germany_politics_15931 676x451 5.5.2026 (SITA.sk) - Slabá ekonomika, spory s USA aj rast krajnej pravice zvyšujú tlak na nemeckého lídra.

Nemecký kancelár Friedrich Merz čelí po roku vo funkcii vážnym problémom, keď jeho vládu oslabujú vnútorné konflikty, stagnujúca ekonomika a klesajúca dôvera verejnosti.


Podľa prieskumu agentúry Forsa je s jeho prácou spokojných len 15 percent respondentov, pričom médiá už otvorene špekulujú o jeho politickej budúcnosti.



Vláda bez záruky


Merz sa ujal funkcie s cieľom stabilizovať krajinu a posilniť jej medzinárodné postavenie, no jeho koalícia CDU/CSU so sociálnymi demokratmi z SPD sa zmieta v sporoch.


Napätie pripomína rozpad predchádzajúcej vlády Olafa Scholza v roku 2024. Sám kancelár priznal neistotu ohľadom prežitia kabinetu: „Nikto nemôže nič zaručiť,“ odpovedal na otázku, či vláda vydrží do volieb v roku 2029.



Impulzívny kancelár


Kritici poukazujú aj na jeho štýl vedenia a vyjadrovania. „Je to obrovský problém, že je taký impulzívny. Takto sa úrad kancelára riadiť nedá,“ uviedol šéf poslaneckého klubu SPD Matthias Miersch. Kontroverzie vyvolali aj Merzove výroky o migrácii či pracovnej morálke Nemcov.


Napätie sa prenieslo aj do vzťahov so Spojenými štátmi. Po jeho kritike situácie v Iráne prezident Donald Trump oznámil stiahnutie 5 000 amerických vojakov z Nemecka a zvýšenie ciel na európske autá, čo zasiahlo kľúčový automobilový sektor.



Strácajú trpezlivosť


Nemecký priemysel, ktorý očakával reformy, začína strácať trpezlivosť. „Po roku je podnikateľský sektor hlboko znepokojený.


Neexistuje komplexný plán reforiem, ktoré by podporili rast a konkurencieschopnosť,“ varoval šéf Zväzu nemeckého priemyslu Peter Leibinger.



Extrémisti bodujú


Rastúcu nespokojnosť využíva krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko (AfD), ktorá v niektorých prieskumoch predbieha Merzovu CDU.


Poslanec Zelených Max Lucks upozornil na riziká ďalšieho vývoja: „Je skutočne znepokojujúce vidieť rozkol v CDU a ľudí, ktorí sa pripravujú na budúcu koalíciu s AfD.“




Zdroj: SITA.sk - Nemecký kancelár Merz čelí po roku vlády kríze, koalícia sa otriasa a podpora klesá © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: americko-nemecké vzťahy Americký prezident Nemecká ekonomika Nemecká vláda Nemecký kancelár
   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
Na obnovu kultúrneho dedičstva a rozvoj komunít na Slovensku má ísť 51 miliónov eur – VIDEO

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 