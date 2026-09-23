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23. septembra 2026
Nemeckí odborári žiadajú päťpercentné zvýšenie platov v priemysle napriek kríze automobiliek
Nemecký priemysel trápi slabý export, americké clá, čínska konkurencia aj drahé energie, odbory však odmietajú ústupky. Najväčší nemecký odborový ...
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Najväčší nemecký odborový zväz IG Metall bude v nadchádzajúcich kolektívnych rokovaniach požadovať zvýšenie platov o päť percent pre pracovníkov v kľúčových priemyselných odvetviach, hoci nemecké fabriky zápasia s dlhodobým útlmom.
IG Metall združuje viac ako dva milióny ľudí v automobilovom, strojárskom, elektrotechnickom či lodiarskom priemysle.
Firmy chcú znižovať náklady
Šéfka zväzu Christiane Bennerová odmietla varovania zamestnávateľov, že firmy musia výrazne znižovať náklady.
„Nemôžem akceptovať rétoriku, podľa ktorej máme všeobecnú krízu,“ povedala. „Pracovníci si zaslúžia viac. Nemôžeme akceptovať hrozby presúvania výroby,“ dodala.
Zamestnanci chcú zvyšovať platy
Päťpercentná požiadavka má podľa Bennerovej pokryť infláciu od posledného kola rokovaní v roku 2024.
Nemecká inflácia v auguste zrýchlila na 2,9 percenta, najmä pre vyššie ceny energií.
„Kovospracujúci a elektrotechnický priemysel má silu zostať jadrom Nemecka a bijúcim srdcom jeho priemyslu,“ zdôraznila Bennerová.
Kríza automobiliek
Situácia je obzvlášť napätá v automobilovom sektore. Volkswagen plánuje do konca desaťročia zrušiť 100-tisíc pracovných miest a budúcnosť štyroch nemeckých závodov zostáva neistá.
Mercedes-Benz tento týždeň upozornil, že bez zníženia nákladov môžu byť ohrozené dve fabriky.
Finančný riaditeľ Boschu Markus Forschner uviedol, že pri mzdových rokovaniach očakáva kompromis z oboch strán.
Zdroj: SITA.sk - Nemeckí odborári žiadajú päťpercentné zvýšenie platov v priemysle napriek kríze automobiliek © SITA Všetky práva vyhradené.
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