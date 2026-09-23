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23. septembra 2026

Väznená ruská divadelná režisérka schudla na 42 kilogramov, opäť skončila na samotke


Tagy: Mučenie väzňov Protest režisérka Trestanecká kolónia Väzenie Vojna na Ukrajine

Jevgenija Berkovičová si odpykáva takmer šesťročný trest za kritiku vojny na Ukrajine, jej advokátka tvrdí, že nedostáva všetky predpísané lieky. Ruskú divadelnú režisérku Jevgeniju ...



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gettyimages 1401325055 676x451 23.9.2026 (SITA.sk) - Jevgenija Berkovičová si odpykáva takmer šesťročný trest za kritiku vojny na Ukrajine, jej advokátka tvrdí, že nedostáva všetky predpísané lieky.


Ruskú divadelnú režisérku Jevgeniju Berkovičovú, ktorá kritizovala vojnu proti Ukrajine a odpykáva si takmer šesťročný trest, opäť umiestnili do trestnej cely. Jej advokátka uviedla, že 41-ročná režisérka výrazne schudla a váži už len 42 kilogramov.

Neľudské podmienky


Berkovičová je v trestaneckej kolónii číslo tri v Kostromskej oblasti severovýchodne od Moskvy. Do trestnej cely ju poslali 16. septembra a zostať tam má do 1. októbra.

„Výrazne schudla a teraz váži iba 42 kilogramov,“ povedala jej advokátka Ksenija Karpinská. Podľa nej Berkovičová navyše nedostáva všetky psychiatrické lieky, ktoré jej boli predpísané.

V minulosti ju údajne poslali do izolácie napríklad za to, že nekráčala v správnom rytme alebo nemala ruky za chrbtom.

Muratov hovorí o mučení


Berkovičovú spolu s dramatičkou Svetlanou Petrijčukovou poslali do väzenia za „ospravedlňovanie terorizmu“ v divadelnej hre z roku 2021 o ruských ženách, ktoré prilákali bojovníci Islamského štátu. Organizácia Memorial ich považuje za politické väzenkyne.

Na prípad upozornil aj šéfredaktor denníka Novaja Gazeta a nositeľ Nobelovej ceny za mier Dmitrij Muratov. „Toto je mučenie,“ vyhlásil po porovnaní starších a súčasných fotografií Berkovičovej.

Muratov zároveň vyzval amerických vyslancov Steva Witkoffa a Jareda Kushnera, aby počas ciest do Moskvy žiadali prepustenie ruských politických väzňov.


Zdroj: SITA.sk - Väznená ruská divadelná režisérka schudla na 42 kilogramov, opäť skončila na samotke © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Mučenie väzňov Protest režisérka Trestanecká kolónia Väzenie Vojna na Ukrajine
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