Na očkovanie sa môžu od soboty hlásiť ľudia od 45 rokov

Od sobotného popoludnia sa rozširuje okruh ľudí, ktorí sa môžu prihlásiť do čakárne na očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Požiadať o vakcínu už môžu ľudia od 45 rokov.





Záujemcovia o očkovanie od 45 do 60 rokov budú mať už v nedeľu (11. 4.) možnosť dať sa zaočkovať v niektorých vakcinačných centrách. "V závislosti od voľných kapacít môžu dostať pozvánku na očkovanie s možnosťou na nedeľu tí, ktorí sa zaregistrujú v sobotu do 19.00 h. Naďalej však platí, že nerozhoduje rýchlosť registrácie, ale výlučne vek zaregistrovaných záujemcov a dostupné kapacity v nimi zvolených očkovacích centrách," uviedla Eliášová.Voľné kapacity pre túto kategóriu sú v očkovacích centrách v Dolnooravskej nemocnici v Dolnom Kubíne, Strednej odbornej škole informačných technológií v Košiciach, Veľkokapacitnom očkovacom centre na Spojenej škole v Nitre, Poliklinike MarMedico v Novom Meste nad Váhom, Športovej hale Hotelovej akadémie v Prešove a vo veľkokapacitných očkovacích centrách v Skalici a Žiare nad Hronom.Ministerstvo zdravotníctva v spolupráci s partnermi zároveň otvára nové očkovacie centrá. Už v sobotu sa môžu záujemcovia cez stránku korona.gov.sk prihlásiť na očkovanie aj do nových centier v Revúcej, Veľkom Krtíši a Starej Ľubovni. Centrum v Revúcej je už otvorené, v Starej Ľubovni sa otvára 13. apríla a 15. apríla vo Veľkom Krtíši.Na Slovensku sa do soboty aplikovalo 1.116.286 očkovacích látok, prvú dávku vakcíny dostalo 829.688 ľudí, druhú dávku 286.598 osôb.