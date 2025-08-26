Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 24hod.sk    Z domova

26. augusta 2025

Na okruhu v Orechovej Potôni zomrel 30-ročný motocyklista, po páde sa zrazil s ďalšou motorkou


Na pretekárskom okruhu v Orechovej Potôni prišiel o život 30 ročný motorkár. Počas pretekov z doposiaľ nezistených príčin spadol, vzápätí došlo k jeho stretu s ďalšou motorkou. Vodič motocykla ...



policia policajne auto 676x487 26.8.2025 (SITA.sk) - Na pretekárskom okruhu v Orechovej Potôni prišiel o život 30 ročný motorkár. Počas pretekov z doposiaľ nezistených príčin spadol, vzápätí došlo k jeho stretu s ďalšou motorkou.


Vodič motocykla utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Tragickou udalosťou sa zaoberajú policajti z Dunajskej Stredy, jej príčiny a okolnosti preverujú v súvislosti s prečinom usmrtenia.

V priebehu utorka je to už druhá tragická nehoda v okrese Dunajská Streda. Predtým na následky zranení pri obci Dolný Bar zomrel 59 ročný vodič kamióna, ktorý narazil do stromov pri ceste.


Zdroj: SITA.sk

