Utorok 26.8.2025
Denník - Správy
26. augusta 2025
Na okruhu v Orechovej Potôni zomrel 30-ročný motocyklista, po páde sa zrazil s ďalšou motorkou
Na pretekárskom okruhu v Orechovej Potôni prišiel o život 30 ročný motorkár. Počas pretekov z doposiaľ nezistených príčin spadol, vzápätí došlo k jeho stretu s ďalšou motorkou. Vodič motocykla ...
Zdieľať
26.8.2025 (SITA.sk) - Na pretekárskom okruhu v Orechovej Potôni prišiel o život 30 ročný motorkár. Počas pretekov z doposiaľ nezistených príčin spadol, vzápätí došlo k jeho stretu s ďalšou motorkou.
Vodič motocykla utrpel zranenia, ktorým na mieste podľahol. Tragickou udalosťou sa zaoberajú policajti z Dunajskej Stredy, jej príčiny a okolnosti preverujú v súvislosti s prečinom usmrtenia.
V priebehu utorka je to už druhá tragická nehoda v okrese Dunajská Streda. Predtým na následky zranení pri obci Dolný Bar zomrel 59 ročný vodič kamióna, ktorý narazil do stromov pri ceste.
