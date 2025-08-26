Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 26.8.2025
 Meniny má Samuel
26. augusta 2025

Nálada amerických spotrebiteľov sa zhoršila


Americkí spotrebitelia v auguste pociťovali silnejšie obavy o pracovné miesta a príjmy. Ukázal to prieskum, ktorého výsledky zverejnili v utorok. Pretrvávali aj obavy z rastu cien v dôsledku rozsiahlych ciel ...



tariffs_fireworks_54279 676x451 26.8.2025 (SITA.sk) - Americkí spotrebitelia v auguste pociťovali silnejšie obavy o pracovné miesta a príjmy. Ukázal to prieskum, ktorého výsledky zverejnili v utorok. Pretrvávali aj obavy z rastu cien v dôsledku rozsiahlych ciel prezidenta Donalda Trumpa.


Index spotrebiteľskej dôvery, ktorý zostavuje výskumná organizácia Conference Board, tento mesiac klesol na 97,4 bodu z júlových 98,7 bodu. Pokles však bol miernejší, ako očakávali analytici.

Dôvera spotrebiteľov v auguste trochu klesla, ale zostala na podobnej úrovni ako v ostatných troch mesiacoch,“ uviedla vo vyhlásení hlavná ekonómka Conference Board Stephanie Guichardová. Poznamenala však, že pesimizmus v súvislosti s budúcou dostupnosťou pracovných miest sa zvýšil, keďže trh práce v USA sa oslabil.


Zdroj: SITA.sk - Nálada amerických spotrebiteľov sa zhoršila © SITA Všetky práva vyhradené.

