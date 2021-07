Vlčeka uspokojí v Tokiu iba zisk medaily, vychválil prístup Japoncov

Kilometrová trať mu sedí viac

Nedostanú sa ani do obchodu

Na prvom mieste je dodržiavanie opatrení

22.7.2021 (Webnoviny.sk) - Rýchlostný kanoista Erik Vlček má pred sebou rekordnú šiestu účasť na olympijských hrách a zároveň je jeden zo šiestich slovenských športovcov v tokijskej výprave, ktorí už majú medailovú skúsenosť pod piatimi kruhmi.Vlček má v zbierke dokonca tri cenné kovy - dve strieborné sa viažu k Pekingu 2008 a Riu 2016, bronz získal ešte v roku 2004 v Aténach. Všetky si vypádloval ako člen K4 na 1000 m. V Tokiu bude opäť sedieť v káštvorke, ale o cenné kovy sa bude bojovať na polovičnej vzdialenosti."Uspokojí ma iba zisk medaily. Vybojovať ju bude veľmi ťažké, ale nižší cieľ nemáme. Budeme potrebovať aj športové šťastie, ale urobili sme v príprave všetko, aby nám žičilo. Návrat bez medaily by bol pre mňa sklamanie,“ uviedol Erik Vlček ešte pred odchodom do Tokia.Vlček v decembri oslávi okrúhlu štyridsiatku. Tému prípadného konca kariéry po OH v Tokiu zatiaľ odložil do kúta. "Či a kedy skončím, závisí od viacerých okolností. Teraz sa touto témou nezaoberám, ale budú to zrejme moje posledné olympijské hry. Tobôž, keď má štvorkajak takú náročnú päťstometrovú trať. Kilometer mi sedí lepšie, na ňom by som si trúfal súťažiť ešte niekoľko sezón," podotkol pre denník Šport.Vlček sa momentálne pripravuje s ďalšími slovenskými kajakármi v Katori, ktoré sa nachádza približne 80 km severovýchodne od Tokia. Tamojší obyvatelia pre neho aj jeho krajanov pripravili viaceré milé prekvapenia."Privítali nás veľmi priateľsky, zorganizovali nám aj pekné privítanie, stretli sme sa so starostom mesta. Domáci nám urobili aj nástenky s vlajkou, želaniami v japončine a dokonca aj v slovenčine. Dostali sme aj spomienkové darčeky, v ktorých bolo aj ovocie, ktoré pestujú. Sú veľmi milí,“ uviedol Erik Vlček, cituje ho web Slovenského olympijského a športového výboru.Rodák z Komárna tvrdí, že miestni urobia všetko, čo Slováci potrebujú. "Keď videli, ako si sušíme veci cez zábradlie, hneď nabehli a z bambusov nám urobili stojan na sušenie vecí. Bez prosenia. Videli, že niečo potrebujeme a spravili to. Našli sme v Katori výborné podmienky, nič nám nechýba," zdupľoval skúsený kajakár.Členovia slovenskej káštvorky Samuel Baláž Adam Botek a Erik Vlček a tiež singlista Peter Gelle trénujú v miestnom kajakárskom areáli, ale okrem ubytovne a kanálu sa nikde nedostanú. Ani na prípadný nákup do obchodu. V kempe im varí triatlonista Michal Buček, ktorý je oficiálny člen kanoistickej výpravy.Pripravuje im najmä domáce jedlá. "Musíme dodržiavať všetky stanovené opatrenia. Mimo areálu lodenice a hotela sa nedostaneme. Keď niečo potrebujeme nakúpiť, dáme vedieť miestnym a na druhý deň nám to prinesú. Každý deň sme testovaní, vzorky odovzdávame ráno o siedmej,“ pokračoval Vlček.Aj keď kanoistické súťaže pravidelne prichádzajú na rad až ku koncu olympijských hier, Vlček nebýva účastníkom otváracích ceremoniálov, na ktorých defilujú športovci nastúpení na ústrednom olympijskom štadióne pod vlajkou svojej krajiny. Dostal sa tam dosiaľ iba raz, pri svojej premiére na OH v Sydney 2000.„Naše súťaže sa konajú až pred koncom olympijských hier. Počas ceremoniálov sme boli ešte na sústredeniach a ladili sme formu, do dejísk sme prichádzali až počas hier. V roku 2000 sme boli v Austrálii oveľa skôr a trénovali sme priamo v Sydney,“ prezradil Vlček.Ani v piatok sa na otvárací ceremoniál tokijských hier pravdepodobne nedostane. Vzhľadom na obmedzenia by muselo prísť po Slovákov špeciálne auto. Definitívne sa však rýchlostní kanoisti nerozhodli."Ešte sme o otvorení s nikým nekomunikovali. Ktovie, či by to bolo teraz možné. Aj by som išiel, ale oveľa dôležitejšie je dodržať všetky opatrenia a pripraviť sa na našu súťaž,“ dodal člen elitného štvorkajaka na webe olympic.sk.