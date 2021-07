Na omše s pápežom Františkom na Slovensku budú môcť ísť len plne zaočkovaní (video)

aktualizované 20. júla 11:10



V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.7.2021 (Webnoviny.sk) -Podmienkou návštevy svätých omší, ktoré bude v septembri na Slovensku celebrovať pápež František , bude plná zaočkovanosť. Uviedol to v utorok minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nom OĽaNO ). Doplnil, že podujatia budú organizované s kapacitou vysoko na rámec aktuálne platných epidemiologických opatrení.„Naším spoločným cieľom je vytvoriť podmienky na to, aby si Svätý otec odniesol zo Slovenska pekné spomienky, aby sme spoločne vytvorili podmienky pre jeho sprievod, ale aj veriacich, ktorí budú chcieť prežiť hlboký duchovný zážitok. A zároveň, aby sme umožnili čo najväčšiemu počtu ľudí zúčastniť sa na verejných svätých omšiach," povedal minister.Predseda Konferencie biskupov Slovenska (KBS) Stanislav Zvolenský doplnil, že štátne orgány pri rokovaní s cirkvou zdôraznili, že daná podmienka je jediným spôsobom, ako radikálne neobmedzovať účasť na podujatiach. „Je pre nás dôležité, že sa rozhodlo. Vieme, na čom sme, aby sme mohli pokračovať v prípravách návštevy, do ktorej ostáva len niekoľko týždňov," povedal a zároveň poprosil verejnosť, aby danú podmienku prijala „v dobrom".Hlava katolíckej cirkvi pápež František začiatkom júla potvrdil, že v septembri oficiálne navštívi Slovensko. Návšteva by mala trvať od 12. do 15. septembra 2021.