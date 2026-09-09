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09. septembra 2026
Na papieri malo vyzerať všetko v poriadku, no realita bola iná. Polícia vyšetruje podvod za takmer 1,5 milióna eur
Tagy: Podvod Trestné stíhanie
Vyšetrovateľ košickej krajskej kriminálky začal trestné stíhanie pre pokračovací zločin podvodu. Košickí kriminalisti vyšetrujú rozsiahly podvod, predbežne vyčíslená ...
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9.9.2026 (SITA.sk) - Vyšetrovateľ košickej krajskej kriminálky začal trestné stíhanie pre pokračovací zločin podvodu.
Košickí kriminalisti vyšetrujú rozsiahly podvod, predbežne vyčíslená škoda je takmer 1,5 milióna eur. O prípade, ktorým sa policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach intenzívne zaoberajú, informovala košická policajná hovorkyňa Jana Illésová.
„Na papieri malo vyzerať všetko v poriadku - zmluvy, fotografie vozidiel aj doklady. Realita však bola podľa doposiaľ zistených skutočností úplne iná. Leasingová spoločnosť poskytla finančné prostriedky na kúpu vozidiel, ktoré nikdy nevlastnila. Predbežne vyčíslená škoda? Takmer 1,5 milióna eur,” priblížila hovorkyňa.
Dodala, že vyšetrovateľ košickej krajskej kriminálky začal trestné stíhanie pre pokračovací zločin podvodu. Leasingovej spoločnosti mala byť podľa doterajších zistení konaním dosiaľ nestotožnenej osoby spôsobená škoda vo výške bezmála 1,5 milióna eur. Polícia v rámci vyšetrovania vykonala domové prehliadky a ďalšie procesné úkony vo viacerých krajoch na území Slovenska.
„Podľa doterajších výsledkov vyšetrovania mala doteraz nestotožnená osoba v období od novembra 2025 do februára 2026 vystupovať vo vzťahu ku klientom ako obchodný zástupca leasingovej spoločnosti. Prostredníctvom elektronickej komunikácie mala predkladať dokumentáciu, ktorá mala preukazovať vznik leasingových vzťahov a nadobudnutie motorových vozidiel do vlastníctva spoločnosti,” ozrejmila Illésová s tým, že malo ísť o 15 motorových vozidiel.
Leasingovej spoločnosti mali byť predložené zmluvy, fotografie vozidiel i sfalšované doklady k nim, pričom spoločnosť následne poskytla finančné prostriedky na ich kúpu. Podľa zistení polície ale vlastnícke právo k týmto vozidlám v skutočnosti nikdy nenadobudla a vozidlá nikdy nevlastnila.
„V rámci rozsiahleho vyšetrovania vykonali policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach domové prehliadky a ďalšie procesné úkony na viacerých miestach v Košickom, Banskobystrickom a Bratislavskom kraji. Košickí krajskí kriminalisti v súčasnosti pokračujú v rozsiahlom zabezpečovaní a vyhodnocovaní dôkazov a vykonávajú ďalšie procesné úkony smerujúce k náležitému objasneniu prípadu,” dodala Illésová s tým, že v tejto fáze trestného konania zatiaľ nebolo vznesené obvinenie voči žiadnej konkrétnej osobe a vyšetrovanie pokračuje. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony podľa jej slov nie je možné v súčasnosti poskytnúť bližšie informácie.
Zdroj: SITA.sk - Na papieri malo vyzerať všetko v poriadku, no realita bola iná. Polícia vyšetruje podvod za takmer 1,5 milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Košickí kriminalisti vyšetrujú rozsiahly podvod, predbežne vyčíslená škoda je takmer 1,5 milióna eur. O prípade, ktorým sa policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach intenzívne zaoberajú, informovala košická policajná hovorkyňa Jana Illésová.
„Na papieri malo vyzerať všetko v poriadku - zmluvy, fotografie vozidiel aj doklady. Realita však bola podľa doposiaľ zistených skutočností úplne iná. Leasingová spoločnosť poskytla finančné prostriedky na kúpu vozidiel, ktoré nikdy nevlastnila. Predbežne vyčíslená škoda? Takmer 1,5 milióna eur,” priblížila hovorkyňa.
Trestné stíhanie
Dodala, že vyšetrovateľ košickej krajskej kriminálky začal trestné stíhanie pre pokračovací zločin podvodu. Leasingovej spoločnosti mala byť podľa doterajších zistení konaním dosiaľ nestotožnenej osoby spôsobená škoda vo výške bezmála 1,5 milióna eur. Polícia v rámci vyšetrovania vykonala domové prehliadky a ďalšie procesné úkony vo viacerých krajoch na území Slovenska.
„Podľa doterajších výsledkov vyšetrovania mala doteraz nestotožnená osoba v období od novembra 2025 do februára 2026 vystupovať vo vzťahu ku klientom ako obchodný zástupca leasingovej spoločnosti. Prostredníctvom elektronickej komunikácie mala predkladať dokumentáciu, ktorá mala preukazovať vznik leasingových vzťahov a nadobudnutie motorových vozidiel do vlastníctva spoločnosti,” ozrejmila Illésová s tým, že malo ísť o 15 motorových vozidiel.
Zabezpečenie dôkazov
Leasingovej spoločnosti mali byť predložené zmluvy, fotografie vozidiel i sfalšované doklady k nim, pričom spoločnosť následne poskytla finančné prostriedky na ich kúpu. Podľa zistení polície ale vlastnícke právo k týmto vozidlám v skutočnosti nikdy nenadobudla a vozidlá nikdy nevlastnila.
„V rámci rozsiahleho vyšetrovania vykonali policajti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach domové prehliadky a ďalšie procesné úkony na viacerých miestach v Košickom, Banskobystrickom a Bratislavskom kraji. Košickí krajskí kriminalisti v súčasnosti pokračujú v rozsiahlom zabezpečovaní a vyhodnocovaní dôkazov a vykonávajú ďalšie procesné úkony smerujúce k náležitému objasneniu prípadu,” dodala Illésová s tým, že v tejto fáze trestného konania zatiaľ nebolo vznesené obvinenie voči žiadnej konkrétnej osobe a vyšetrovanie pokračuje. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony podľa jej slov nie je možné v súčasnosti poskytnúť bližšie informácie.
Zdroj: SITA.sk - Na papieri malo vyzerať všetko v poriadku, no realita bola iná. Polícia vyšetruje podvod za takmer 1,5 milióna eur © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Podvod Trestné stíhanie
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