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09. septembra 2026
Trumpa 11. septembra 2001 údajne z rozpadávajúcej sa budovy vyniesli dvaja urastení hasiči
Prezident opísal dramatický útek z „vŕzgajúcej budovy", pre jeho najnovšiu verziu udalostí však chýbajú dôkazy. Americký prezident Donald Trump opäť rozšíril ...
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9.9.2026 (SITA.sk) - Prezident opísal dramatický útek z „vŕzgajúcej budovy", pre jeho najnovšiu verziu udalostí však chýbajú dôkazy.
Americký prezident Donald Trump opäť rozšíril svoj dlhoročný príbeh o tom, ako sa zapojil do udalostí po teroristických útokoch z 11. septembra 2001, tentoraz tvrdením, že ho dvaja hasiči odniesli do bezpečia od údajne nestabilnej budovy, informoval denník The New York Times.
Je doložené, že Trump ráno v deň útokov sledoval televíziu, čo potvrdzujú vtedajšie spravodajské záznamy.
O tom, čo robil následne, sa však už roky vedú spory. Trump opakovane tvrdí, že so stavebnou čatou zamieril na dolný Manhattan a výrazne sa zapojil do odstraňovania následkov útokov.
Túto verziu spochybnil najmenej jeden bývalý predstaviteľ hasičského zboru, ktorý sa priamo podieľal na záchranných a odpratávacích prácach.
Trump počas utorkového podujatia na počesť obetí útokov povedal, že krátko po páde veží Svetového obchodného centra vzal svoju stavebnú čatu na dolný Manhattan. Pri budove bývalej spoločnosti U.S. Steel vraj panovali obavy, že sa zrúti.
„Budova U.S. Steel vŕzgala, naozaj vŕzgala, a mysleli sme si, že spadne. Pravdou je, že vŕzgala poriadne. Vŕzgala. Vŕzgala stále, ale nezrútila sa,“ povedal Trump.
Práve vtedy mu podľa jeho slov prišli na pomoc dvaja urastení hasiči. „Chytili ma pod pazuchami, povedali: ‚Musíme odtiaľto vypadnúť,‘ a doslova ma zdvihli,“ opísal prezident. „Povedal som: ‚Chlapci, ja dokážem bežať aj sám,‘ ale boli úžasní.“
The New York Times však upozorňuje, že neexistujú dôkazy potvrdzujúce, že by hasiči Trumpa po útokoch takto zachraňovali. Jeho opis vlastného pôsobenia pri Ground Zero sa navyše v priebehu rokov menil.
Bývalý zástupca veliteľa newyorských hasičov Richard Alles, ktorý na mieste pôsobil celé mesiace, Trumpovu účasť už v roku 2019 spochybnil.
„Strávil som tam sám mnoho mesiacov a nikdy som ho tam nevidel,“ povedal. „Bol vtedy súkromnou osobou. Neviem, akú úlohu tam vôbec mohol zohrávať.“
Trump v utorok tiež vyhlásil: „Nikdy som nevidel takú neuveriteľnú masu ocele a, žiaľ, tiel a všetkého, čo si dokážete predstaviť.“ Jeho slová vyvolali dojem, že sa na mieste nachádzal bezprostredne po útoku.
Biely dom však po otázkach novinárov odkázal na Trumpov prejav z roku 2016, v ktorom hovoril, že k budove 1 Liberty Plaza prišiel „pár dní po“ páde dvojičiek.
Trumpov životopisec Timothy O'Brien spochybnil aj jeho tvrdenia o veľkom počte pracovníkov, ktorých mal na miesto priviesť. Trump Organization tam podľa neho vtedy mala približne tucet ľudí.
Bývalá viceprezidentka Trump Organization zodpovedná za výstavbu Barbara Resová poukázala na prezidentovu schopnosť pritiahnuť pozornosť médií.
„Keby tam bol a hasiči či záchranári ho odprevádzali, na druhý deň by to bol titulok v Timesoch,“ povedala. „Postaral by sa o to.“
Trump pritom už v minulosti vyvolal spory svojimi vyjadreniami o 11. septembri. Okrem vlastnej úlohy pri záchranných prácach šíril aj vyvrátené tvrdenie, že moslimovia v New Jersey po útokoch oslavovali.
Ešte v deň útokov zároveň v televízii poznamenal, že jeho budova 40 Wall Street sa po páde Svetového obchodného centra stala najvyššou na dolnom Manhattane. Ani toto tvrdenie nebolo pravdivé.
Zdroj: SITA.sk - Trumpa 11. septembra 2001 údajne z rozpadávajúcej sa budovy vyniesli dvaja urastení hasiči © SITA Všetky práva vyhradené.
Americký prezident Donald Trump opäť rozšíril svoj dlhoročný príbeh o tom, ako sa zapojil do udalostí po teroristických útokoch z 11. septembra 2001, tentoraz tvrdením, že ho dvaja hasiči odniesli do bezpečia od údajne nestabilnej budovy, informoval denník The New York Times.
Pozeral televízor
Je doložené, že Trump ráno v deň útokov sledoval televíziu, čo potvrdzujú vtedajšie spravodajské záznamy.
O tom, čo robil následne, sa však už roky vedú spory. Trump opakovane tvrdí, že so stavebnou čatou zamieril na dolný Manhattan a výrazne sa zapojil do odstraňovania následkov útokov.
Vŕzgajúca budova
Túto verziu spochybnil najmenej jeden bývalý predstaviteľ hasičského zboru, ktorý sa priamo podieľal na záchranných a odpratávacích prácach.
Trump počas utorkového podujatia na počesť obetí útokov povedal, že krátko po páde veží Svetového obchodného centra vzal svoju stavebnú čatu na dolný Manhattan. Pri budove bývalej spoločnosti U.S. Steel vraj panovali obavy, že sa zrúti.
„Budova U.S. Steel vŕzgala, naozaj vŕzgala, a mysleli sme si, že spadne. Pravdou je, že vŕzgala poriadne. Vŕzgala. Vŕzgala stále, ale nezrútila sa,“ povedal Trump.
Urastení hasiči
Práve vtedy mu podľa jeho slov prišli na pomoc dvaja urastení hasiči. „Chytili ma pod pazuchami, povedali: ‚Musíme odtiaľto vypadnúť,‘ a doslova ma zdvihli,“ opísal prezident. „Povedal som: ‚Chlapci, ja dokážem bežať aj sám,‘ ale boli úžasní.“
The New York Times však upozorňuje, že neexistujú dôkazy potvrdzujúce, že by hasiči Trumpa po útokoch takto zachraňovali. Jeho opis vlastného pôsobenia pri Ground Zero sa navyše v priebehu rokov menil.
Nikto ho nevidel
Bývalý zástupca veliteľa newyorských hasičov Richard Alles, ktorý na mieste pôsobil celé mesiace, Trumpovu účasť už v roku 2019 spochybnil.
„Strávil som tam sám mnoho mesiacov a nikdy som ho tam nevidel,“ povedal. „Bol vtedy súkromnou osobou. Neviem, akú úlohu tam vôbec mohol zohrávať.“
Trump v utorok tiež vyhlásil: „Nikdy som nevidel takú neuveriteľnú masu ocele a, žiaľ, tiel a všetkého, čo si dokážete predstaviť.“ Jeho slová vyvolali dojem, že sa na mieste nachádzal bezprostredne po útoku.
Biely dom však po otázkach novinárov odkázal na Trumpov prejav z roku 2016, v ktorom hovoril, že k budove 1 Liberty Plaza prišiel „pár dní po“ páde dvojičiek.
Vedel sa zviditeľniť
Trumpov životopisec Timothy O'Brien spochybnil aj jeho tvrdenia o veľkom počte pracovníkov, ktorých mal na miesto priviesť. Trump Organization tam podľa neho vtedy mala približne tucet ľudí.
Bývalá viceprezidentka Trump Organization zodpovedná za výstavbu Barbara Resová poukázala na prezidentovu schopnosť pritiahnuť pozornosť médií.
„Keby tam bol a hasiči či záchranári ho odprevádzali, na druhý deň by to bol titulok v Timesoch,“ povedala. „Postaral by sa o to.“
Vymýšľal si už viackrát
Trump pritom už v minulosti vyvolal spory svojimi vyjadreniami o 11. septembri. Okrem vlastnej úlohy pri záchranných prácach šíril aj vyvrátené tvrdenie, že moslimovia v New Jersey po útokoch oslavovali.
Ešte v deň útokov zároveň v televízii poznamenal, že jeho budova 40 Wall Street sa po páde Svetového obchodného centra stala najvyššou na dolnom Manhattane. Ani toto tvrdenie nebolo pravdivé.
Zdroj: SITA.sk - Trumpa 11. septembra 2001 údajne z rozpadávajúcej sa budovy vyniesli dvaja urastení hasiči © SITA Všetky práva vyhradené.
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