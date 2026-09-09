|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Streda 9.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Martina
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
Ako dm porazila infláciu: Garancia dlhodobo výhodných cien znamená finančnú istotu a psychickú úľavu
Rastúce životné náklady zaťažujú domácnosti nielen finančne, ale často aj psychicky. Nakupovanie a neustále sledovanie akciových cien sa pre mnohých stáva čoraz väčším zdrojom stresu. dm ...
Zdieľať
9.9.2026 (SITA.sk) - Rastúce životné náklady zaťažujú domácnosti nielen finančne, ale často aj psychicky.
Nakupovanie a neustále sledovanie akciových cien sa pre mnohých stáva čoraz väčším zdrojom stresu. dm drogerie markt sa tomu snaží predchádzať, a preto sa drží garancie dlhodobo výhodných cien.
Behaviorálna ekonómia poukazuje na to, že stav cenovej neistoty môže prinášať negatívne dôsledky. Stres pri nakupovaní, ťažkosti pri plánovaní rozpočtu alebo pocit, že človek možno robí nesprávne rozhodnutia. dm drogerie markt sa týmto nepríjemným pocitom u zákazníkov snaží predchádzať. Ak spotrebitelia vedia, že výrobky sú dlhodobo dostupné za rovnakú cenu, mohol by klesnúť nielen finančný stres, ale aj psychická záťaž.
Stratégia dm vždy výhodne je jednoduchá. Namiesto neustále sa meniacich ponúk, zliav a akcií dm garantuje dlhodobo výhodné ceny na celý sortiment bez ohľadu na to, či ide o prémiovú značku alebo o značku dm.
Zákazníčky a zákazníci tak vedia, že produkty v dm stoja rovnako minimálne štyri mesiace a nemusia čakať na akciové ceny alebo porovnávať krátkodobé cenové ponuky. U mnohých výrobkov dm drží nízke ceny bez zmeny aj dlhšie časové obdobie, čo prináša istotu pri nákupnom plánovaní.
"Ak zákazník vie, že výrobok je dlhodobo dostupný za rovnako výhodnú cenu, odpadá emočný stres z neustáleho porovnávania aj obava, že zaplatil priveľa, ak by sa výrobok o tri dni či neskôr objavil v akcii. Chceme prispievať k psychologickej istote našich zákazníčok a zákazníkov," uviedla Nicol Noseková, manažérka marketingu dm drogerie markt.
vždy výhodne zahŕňa širokú škálu výrobkov od drogériového a kozmetického tovaru cez potraviny až po výrobky pre domácnosť. dm takto garantuje výhodnú cenu produktov každodennej spotreby, ktoré väčšina domácností potrebuje pravidelne dopĺňať. Výber produktov v sortimente sa priebežne prispôsobuje potrebám zákazníčok a zákazníkov, aby boli vždy dostupné najdôležitejšie a najviac kupované produkty s dlhodobo výhodnými cenami.
Infláciu v spotrebiteľskom košíku dm sa v prvom polroku 2026 podarilo udržať na zápornej úrovni -0,34 %, hoci celonárodná inflácia dosiahla v rovnakom období 3,73 % (zdroj: Štatistický úrad SR).
Garancia dlhodobo výhodných cien v dm funguje vďaka súhre efektívnych dodávateľských reťazcov a inteligentnej logistike, ktoré znižujú zbytočné náklady. Priame partnerstvá s výrobcami zasa umožňujú výhodnejšie nákupné podmienky a stabilita cien zároveň znamená pre výrobcov kontinuitu a istotu pri plánovaní.
"Stratégiu dm vždy výhodne môžeme rozvíjať aj vďaka spokojným zákazníčkam a zákazníkom, ktorí sa pravidelne vracajú, aby v dm pokryli čoraz viac svojich potrieb. S rastúcim dopytom dokážeme zefektívňovať procesy a znižovať náklady za kus, čo sa pozitívne premieta do výslednej ceny produktov," dodala Nicol Noseková, manažérka dm drogerie markt.
Zdroj: event2all
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Ako dm porazila infláciu: Garancia dlhodobo výhodných cien znamená finančnú istotu a psychickú úľavu © SITA Všetky práva vyhradené.
Nakupovanie a neustále sledovanie akciových cien sa pre mnohých stáva čoraz väčším zdrojom stresu. dm drogerie markt sa tomu snaží predchádzať, a preto sa drží garancie dlhodobo výhodných cien.
Behaviorálna ekonómia poukazuje na to, že stav cenovej neistoty môže prinášať negatívne dôsledky. Stres pri nakupovaní, ťažkosti pri plánovaní rozpočtu alebo pocit, že človek možno robí nesprávne rozhodnutia. dm drogerie markt sa týmto nepríjemným pocitom u zákazníkov snaží predchádzať. Ak spotrebitelia vedia, že výrobky sú dlhodobo dostupné za rovnakú cenu, mohol by klesnúť nielen finančný stres, ale aj psychická záťaž.
Istota namiesto chaosu
Stratégia dm vždy výhodne je jednoduchá. Namiesto neustále sa meniacich ponúk, zliav a akcií dm garantuje dlhodobo výhodné ceny na celý sortiment bez ohľadu na to, či ide o prémiovú značku alebo o značku dm.
Zákazníčky a zákazníci tak vedia, že produkty v dm stoja rovnako minimálne štyri mesiace a nemusia čakať na akciové ceny alebo porovnávať krátkodobé cenové ponuky. U mnohých výrobkov dm drží nízke ceny bez zmeny aj dlhšie časové obdobie, čo prináša istotu pri nákupnom plánovaní.
"Ak zákazník vie, že výrobok je dlhodobo dostupný za rovnako výhodnú cenu, odpadá emočný stres z neustáleho porovnávania aj obava, že zaplatil priveľa, ak by sa výrobok o tri dni či neskôr objavil v akcii. Chceme prispievať k psychologickej istote našich zákazníčok a zákazníkov," uviedla Nicol Noseková, manažérka marketingu dm drogerie markt.
Stovky produktov s garanciou ceny
vždy výhodne zahŕňa širokú škálu výrobkov od drogériového a kozmetického tovaru cez potraviny až po výrobky pre domácnosť. dm takto garantuje výhodnú cenu produktov každodennej spotreby, ktoré väčšina domácností potrebuje pravidelne dopĺňať. Výber produktov v sortimente sa priebežne prispôsobuje potrebám zákazníčok a zákazníkov, aby boli vždy dostupné najdôležitejšie a najviac kupované produkty s dlhodobo výhodnými cenami.
Infláciu v spotrebiteľskom košíku dm sa v prvom polroku 2026 podarilo udržať na zápornej úrovni -0,34 %, hoci celonárodná inflácia dosiahla v rovnakom období 3,73 % (zdroj: Štatistický úrad SR).
Znižovanie cien bez kompromisov
Garancia dlhodobo výhodných cien v dm funguje vďaka súhre efektívnych dodávateľských reťazcov a inteligentnej logistike, ktoré znižujú zbytočné náklady. Priame partnerstvá s výrobcami zasa umožňujú výhodnejšie nákupné podmienky a stabilita cien zároveň znamená pre výrobcov kontinuitu a istotu pri plánovaní.
"Stratégiu dm vždy výhodne môžeme rozvíjať aj vďaka spokojným zákazníčkam a zákazníkom, ktorí sa pravidelne vracajú, aby v dm pokryli čoraz viac svojich potrieb. S rastúcim dopytom dokážeme zefektívňovať procesy a znižovať náklady za kus, čo sa pozitívne premieta do výslednej ceny produktov," dodala Nicol Noseková, manažérka dm drogerie markt.
Zdroj: event2all
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Ako dm porazila infláciu: Garancia dlhodobo výhodných cien znamená finančnú istotu a psychickú úľavu © SITA Všetky práva vyhradené.
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Na papieri malo vyzerať všetko v poriadku, no realita bola iná. Polícia vyšetruje podvod za takmer 1,5 milióna eur
Na papieri malo vyzerať všetko v poriadku, no realita bola iná. Polícia vyšetruje podvod za takmer 1,5 milióna eur
<< predchádzajúci článok
XTB sa stáva hlavným partnerom CEV Champions League Volley Men do roku 2028
XTB sa stáva hlavným partnerom CEV Champions League Volley Men do roku 2028