Žilina chce vysporiadať vzťahy so spoločnosťami G. Trabelssieho

Na snímke Hlinkovo námestie v Žiline dňa 22. januára 2019. Foto: TASR - Erika Ďurčová Foto: TASR - Erika Ďurčová

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Žilina 4. decembra (TASR) – Mesto Žilina pripravilo rámcovú dohodu o vysporiadaní existujúcich vzájomných majetkových a obchodných vzťahov so súkromnými spoločnosťami podnikateľa Georgea Trabelssieho. Dva varianty dohody predstavil v stredu na brífingu primátor Žiliny Peter Fiabáne.Doplnil, že o konečnej podobe dohody rozhodnú ešte v decembri poslanci na mimoriadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ). "," vysvetlil žilinský primátor.Schválením dohody bude od 1. januára 2020 parkovanie plne v správe mesta Žilina a všetky zmluvy so ŽPS, s. r. o. budú ukončené. "," dodal Fiabáne.o," podotkol žilinský primátor.Predkladané materiály o vzájomnom vysporiadaní vzťahov sú podľa hovorkyne SIRS, a.s. Ivany Strelcovej výsledkom niekoľko mesiacov trvajúcich rokovaní medzi mestom Žilina a skupinou SIRS." zdôraznila.,“ uzavrela Strelcová.