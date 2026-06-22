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 24hod.sk    Šport

22. júna 2026

Na podobný úspech čakali 10 rokov. Volejbalistky Slovenska si opäť zahrajú v semifinále Európskej ligy


Tagy: Slovenská volejbalová reprezentácia ženy

Slovenské volejbalové reprezentantky už majú "vo vrecku" miestenku na budúcoročné majstrovstvá Európy. Slovenské volejbalové reprezentantky po dekáde majú šancu na ďalšie finále Európskej ligy. V ...



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727491110_1181690287434215_5190724826406637336_n 676x452 22.6.2026 (SITA.sk) - Slovenské volejbalové reprezentantky už majú "vo vrecku" miestenku na budúcoročné majstrovstvá Európy.


Slovenské volejbalové reprezentantky po dekáde majú šancu na ďalšie finále Európskej ligy. V roku 2016 si zahrali o titul a nestačili na výber Azerbajdžanu. Teraz sú v semifinále zásluhou šiestich triumfov a už v nedeľu ich čaká prvý duel v Nitre proti Slovinkám.

Zaujímavosťou je, že aj pred desiatimi rokmi hrali slovenské volejbalistky v semifinále proti Slovinkám. Vonku vtedy zvíťazili 3:2, doma 3:1.

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V semifinále hrali aj o rok neskôr, na prelome júna a júla 2017 nestačili na Fínky (2:3 a 0:3). Z aktuálneho výberu Slovenska absolvovala tieto stretnutia len univerzálka Karin Šunderlíková.

Zverenky trénera Martina Volpiniho teraz ani na jednom z troch turnajov nenašli premožiteľky a okrem miestenky v semifinále EL získali aj postup na budúcoročné majstrovstvá Európy.

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"Sme veľmi šťastní, že sme splnili tento cieľ. Dva mesiace sme veľmi tvrdo pracovali, aby sme sa prebojovali medzi štyri najlepšie tímy a kvalifikovali sa na majstrovstvá Európy 2028. Teraz budeme hrať proti Slovinkám, ktoré sú silným súperom, ale vo volejbale sa môže stať čokoľvek. Určite sa pripravíme tak, aby sme si sezónu ešte predĺžili,“ vyhlásili kouč Volpini podľa oficiálneho webu Slovenskej volejbalovej federácie (SVF).


Zdroj: SITA.sk - Na podobný úspech čakali 10 rokov. Volejbalistky Slovenska si opäť zahrajú v semifinále Európskej ligy © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Slovenská volejbalová reprezentácia ženy
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