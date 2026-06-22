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 24hod.sk    Šport

22. júna 2026

Pred Wimbledonom sú na čele tenisových rebríčkov Sinner a Sobolenková, medzi Slovákmi sú najvyššie Molčan a Šramková


Tagy: ATP Tour Rebríček ATP Rebríček WTA WTA Tour

Lídrami hodnotení štvorhry sú medzi ženami Češka Kateřina Siniaková a medzi mužmi Fín Harri Heliövaara s Britom Henrym Pattenom. Najnovšie vydania tenisových rebríčkov nepriniesli vážnejšie ...



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22.6.2026 (SITA.sk) - Lídrami hodnotení štvorhry sú medzi ženami Češka Kateřina Siniaková a medzi mužmi Fín Harri Heliövaara s Britom Henrym Pattenom.


Najnovšie vydania tenisových rebríčkov nepriniesli vážnejšie zmeny v Top 10, medzi mužmi aj ženami prišlo len k jednej zmene. Na čele zostali Talian Jannik Sinner a Bieloruska Arina Sobolenková. Už o niekoľko dní sa v Londýne začne tretí grandslamový turnaj sezóny - Wimbledon.

Sobolenková vedie stále o 947 bodov pred Kazaškou Jelenou Rybakinovou, tretia zostala Poľka Iga Swiateková. Na štvrtom poste je Američanka Jessica Pegulová, na piatom Ruska Mirra Andrejevová, na šiestom a siedmom ďalšie americké tenistky Amanda Anisimovová a Cori Gauffová, ôsma Ukrajinka Jelina Svitolinová, deviata Kanaďanka Victoria Mboková a na konci Top 10 je Linda Nosková. Tá sa do najlepšej desiatky dostala zásluhou triumfu na turnaji v nemeckom Berlíne.

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Zo Sloveniek je najvyššie Rebecca Šramková na 136. mieste. Viktórii Hrunčákovej patrí 222. post a Mii Pohánkovej 244. stupienok.

Sinner je pred Španielom Carlosom Alcarazom o 3990 bodov, tretí zostal Nemec Alexander Zverev. Štvrtý je Kanaďan Felix Auger-Aliassime, piaty Američan ben Shelton, šiesty Austrálčan Alex de Minaur, na siedmu pozíciu sa posunul Taylor Fritz, ôsmy zostal Srb Novak Djokovič, na deviaty post klesol Rus Daniil Medvedev a prvú desiatku uzatvára Talian Flavio Cobolli.

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Medzi Slovákmi je najvyššie Alex Molčan na 102. poste. Nasledujú Lukáš Klein na 177. pozícii a Norbert Gombos na 365. priečke.

Lídrami hodnotení štvorhry sú medzi ženami Češka Kateřina Siniaková a medzi mužmi Fín Harri Heliövaara s Britom Henrym Pattenom. Slovenskou deblovou jednotkou je Tereza Mihalíková na 29. priečke, Viktória Hrunčáková je na 109., Katarína Kužmová na 165. a Rebecca Šramková na 182. pozícii. Medzi mužmi je najlepším Slovákom Miloš Karol na 113. stupienku, nasleduje Lukáš Pokorný na 197. mieste.


Zdroj: SITA.sk - Pred Wimbledonom sú na čele tenisových rebríčkov Sinner a Sobolenková, medzi Slovákmi sú najvyššie Molčan a Šramková © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: ATP Tour Rebríček ATP Rebríček WTA WTA Tour
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