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22. júna 2026
Pred Wimbledonom sú na čele tenisových rebríčkov Sinner a Sobolenková, medzi Slovákmi sú najvyššie Molčan a Šramková
Lídrami hodnotení štvorhry sú medzi ženami Češka Kateřina Siniaková a medzi mužmi Fín Harri Heliövaara s Britom Henrym Pattenom. Najnovšie vydania tenisových rebríčkov nepriniesli vážnejšie ...
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22.6.2026 (SITA.sk) - Lídrami hodnotení štvorhry sú medzi ženami Češka Kateřina Siniaková a medzi mužmi Fín Harri Heliövaara s Britom Henrym Pattenom.
Najnovšie vydania tenisových rebríčkov nepriniesli vážnejšie zmeny v Top 10, medzi mužmi aj ženami prišlo len k jednej zmene. Na čele zostali Talian Jannik Sinner a Bieloruska Arina Sobolenková. Už o niekoľko dní sa v Londýne začne tretí grandslamový turnaj sezóny - Wimbledon.
Sobolenková vedie stále o 947 bodov pred Kazaškou Jelenou Rybakinovou, tretia zostala Poľka Iga Swiateková. Na štvrtom poste je Američanka Jessica Pegulová, na piatom Ruska Mirra Andrejevová, na šiestom a siedmom ďalšie americké tenistky Amanda Anisimovová a Cori Gauffová, ôsma Ukrajinka Jelina Svitolinová, deviata Kanaďanka Victoria Mboková a na konci Top 10 je Linda Nosková. Tá sa do najlepšej desiatky dostala zásluhou triumfu na turnaji v nemeckom Berlíne.
Zo Sloveniek je najvyššie Rebecca Šramková na 136. mieste. Viktórii Hrunčákovej patrí 222. post a Mii Pohánkovej 244. stupienok.
Sinner je pred Španielom Carlosom Alcarazom o 3990 bodov, tretí zostal Nemec Alexander Zverev. Štvrtý je Kanaďan Felix Auger-Aliassime, piaty Američan ben Shelton, šiesty Austrálčan Alex de Minaur, na siedmu pozíciu sa posunul Taylor Fritz, ôsmy zostal Srb Novak Djokovič, na deviaty post klesol Rus Daniil Medvedev a prvú desiatku uzatvára Talian Flavio Cobolli.
Medzi Slovákmi je najvyššie Alex Molčan na 102. poste. Nasledujú Lukáš Klein na 177. pozícii a Norbert Gombos na 365. priečke.
Lídrami hodnotení štvorhry sú medzi ženami Češka Kateřina Siniaková a medzi mužmi Fín Harri Heliövaara s Britom Henrym Pattenom. Slovenskou deblovou jednotkou je Tereza Mihalíková na 29. priečke, Viktória Hrunčáková je na 109., Katarína Kužmová na 165. a Rebecca Šramková na 182. pozícii. Medzi mužmi je najlepším Slovákom Miloš Karol na 113. stupienku, nasleduje Lukáš Pokorný na 197. mieste.
Zdroj: SITA.sk - Pred Wimbledonom sú na čele tenisových rebríčkov Sinner a Sobolenková, medzi Slovákmi sú najvyššie Molčan a Šramková © SITA Všetky práva vyhradené.
Najnovšie vydania tenisových rebríčkov nepriniesli vážnejšie zmeny v Top 10, medzi mužmi aj ženami prišlo len k jednej zmene. Na čele zostali Talian Jannik Sinner a Bieloruska Arina Sobolenková. Už o niekoľko dní sa v Londýne začne tretí grandslamový turnaj sezóny - Wimbledon.
Sobolenková vedie stále o 947 bodov pred Kazaškou Jelenou Rybakinovou, tretia zostala Poľka Iga Swiateková. Na štvrtom poste je Američanka Jessica Pegulová, na piatom Ruska Mirra Andrejevová, na šiestom a siedmom ďalšie americké tenistky Amanda Anisimovová a Cori Gauffová, ôsma Ukrajinka Jelina Svitolinová, deviata Kanaďanka Victoria Mboková a na konci Top 10 je Linda Nosková. Tá sa do najlepšej desiatky dostala zásluhou triumfu na turnaji v nemeckom Berlíne.
Zo Sloveniek je najvyššie Rebecca Šramková na 136. mieste. Viktórii Hrunčákovej patrí 222. post a Mii Pohánkovej 244. stupienok.
Sinner je pred Španielom Carlosom Alcarazom o 3990 bodov, tretí zostal Nemec Alexander Zverev. Štvrtý je Kanaďan Felix Auger-Aliassime, piaty Američan ben Shelton, šiesty Austrálčan Alex de Minaur, na siedmu pozíciu sa posunul Taylor Fritz, ôsmy zostal Srb Novak Djokovič, na deviaty post klesol Rus Daniil Medvedev a prvú desiatku uzatvára Talian Flavio Cobolli.
Medzi Slovákmi je najvyššie Alex Molčan na 102. poste. Nasledujú Lukáš Klein na 177. pozícii a Norbert Gombos na 365. priečke.
Lídrami hodnotení štvorhry sú medzi ženami Češka Kateřina Siniaková a medzi mužmi Fín Harri Heliövaara s Britom Henrym Pattenom. Slovenskou deblovou jednotkou je Tereza Mihalíková na 29. priečke, Viktória Hrunčáková je na 109., Katarína Kužmová na 165. a Rebecca Šramková na 182. pozícii. Medzi mužmi je najlepším Slovákom Miloš Karol na 113. stupienku, nasleduje Lukáš Pokorný na 197. mieste.
Zdroj: SITA.sk - Pred Wimbledonom sú na čele tenisových rebríčkov Sinner a Sobolenková, medzi Slovákmi sú najvyššie Molčan a Šramková © SITA Všetky práva vyhradené.
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