Na poriadok v Dunajskej Strede dohliadnu policajti z celého Slovenska, mesto odporúča zatvoriť bary

Niektoré ulice môžu uzatvoriť

Chcú predísť incidentom

30.4.2025 (SITA.sk) - Policajti z celého Slovenska budú vo štvrtok v uliciach Dunajskej Stredy v súvislosti s futbalovým finále Slovnaft Cupu dohliadať na verejný poriadok. Zápas medzi mužstvami MFK Ružomberok FC Spartak Trnava sa začne o 15:00, organizátor zápas označil za rizikový.Veliteľ bezpečnostných opatrení preto podľa trnavskej krajskej polície rozhodol o navýšení počtu policajtov pri zabezpečení verejného poriadku. Do výkonu služby budú preto velení policajti nielen z Trnavského kraja, ale z celého Slovenska.Na zápase sa predpokladá bohatá účasť fanúšikov, predaných je takmer 10 000 lístkov. V súvislosti s príchodom a pohybom fanúšikov môžu byť podľa vývoja bezpečnostnej situácie niektoré ulice v okolí štadióna v Dunajskej Strede uzavreté. Týka sa to napríklad Námestia sv. Štefana, časti Športovej ulice, Ulice I. Gyurcsóa, Ulice M. R. Štefánika, časti Malodvorníckej ulice a Trhoviska – areálu voľného času.„Žiadame fanúšikov oboch tímov, aby sa zdržali nešportového správania nielen v samotnom meste, ale aj počas futbalového zápasu, a taktiež aby rešpektovali pokyny polície,“ pripomína trnavská krajská polícia. Keďže zápas je označený ako rizikový, tresty pre výtržníkov sa zvyšujú na dvojnásobok, maximálna výška pokuty v blokovom konaní je 1000 eur.Mesto Dunajská Streda „dôrazne odporúča,“ aby boli 1. mája v čase od 11:00 do 19:00 pohostinské zariadenia, predovšetkým v centre mesta a okolí futbalového štadióna, zatvorené. Odporúčanie zdôvodňuje očakávaným príchodom veľkého počtu trnavských fanúšikov.Cieľom je podľa vysvetlenia na mestskom webe predchádzať prípadným incidentom a chrániť bezpečnosť všetkých obyvateľov a návštevníkov.