Slovensko si pripomenie 80. výročie víťazstva nad fašizmom v Piešťanoch, vláda na oslavy odklepla vyše 700-tisíc eur

Galavečer odvysiela STVR

Nebudú chýbať dynamické ukážky

30.4.2025 (SITA.sk) - Na oslavy 80. výročia víťazstva nad fašizmom pôjde viac ako 700-tisíc eur. Vyplynulo to z návrhu ministerstva obrany, ktorý s pripomienkou schválila vláda na stredajšom rokovaní. Program osláv 80. výročia ukončenia druhej svetovej vojny v Európe a Dňa víťazstva nad fašizmom sa uskutoční v Piešťanoch 8. mája.Začne sa pietnym aktom kladenia vencov k Pomníku padlým rumunským vojakom a súčasťou programu budú aj statické a dynamické ukážky vojenskej techniky či prezentácia klubov vojenskej histórie, ktoré budú rekonštruovať boje. Súčasťou bude aj slávnostná vojenská prísaha a tiež kultúrny a sprievodný program.Galavečer pri príležitosti 80. výročia víťazstva nad fašizmom sa uskutoční 8. mája o 20:00 v Bratislave v Slovenskom národnom divadle a odvysiela ho STVR. Hlavným organizátorom je ministerstvo obrany a oslavy budú stáť 705 487 eur.Táto suma podľa predloženého materiálu zahŕňa zdravotnícke zabezpečenie, bezpečnostné opatrenia, prenájom priestorov, odpadové hospodárstvo, prezentáciu Ozbrojených síl SR a dynamické ukážky vojenskej techniky, prezentáciu klubov vojenskej histórie, sprievodné aktivity pre návštevníkov osláv, produkčné, materiálne a logistické zabezpečenie podujatia a tiež mediálne, kultúrne a reprezentačné vybavenie.„Pripomínaním si tejto významnej historickej udalosti vzdávame česť tisícom Slovákov a príslušníkom národností žijúcich na území Slovenska, ktorí sa počas druhej svetovej vojny zapojili do bojov proti nacistickému Nemecku a jeho satelitom, a to nielen v československých vojenských jednotkách v zahraničí, v povstaleckej 1. čs. armáde na Slovensku a v domácom partizánskom hnutí, ale aj v armádach iných štátov protifašistickej koalície či v hnutiach odporu na území okupovaných krajín," uzavrel rezort obrany.