Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Utorok 31.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Benjamín
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.


 Mobilná verzia




 Z domova

31. marca 2026

Podmienky na prijatie do Policajného zboru sa zmierňujú, bežné alergie už nie sú prekážkou


Bežné alergie už nie sú prekážkou pri vstupe do priameho výkonu služby v Policajnom zbore. Informovalo o tom



Zdieľať
policia 676x457 31.3.2026 (SITA.sk) - Bežné alergie už nie sú prekážkou pri vstupe do priameho výkonu služby v Policajnom zbore. Informovalo o tom Ministerstvo vnútra SR s tým, že u potenciálnych policajtov budú tolerovať alergie na prach, roztoče či srsť zvierat. Rovnako sa o službu v polícii môžu uchádzať aj jedinci s peľovými alergiami, pokiaľ absolvovali imunoterapiu.


„Alergiami trpí čoraz viac ľudí, pričom možnosti ich liečby sú dnes výrazne pokročilejšie a dostupnejšie. Bolo preto nevyhnutné prispôsobiť podmienky tak, aby zbytočne nevylučovali kvalitných a motivovaných uchádzačov,“ uviedol v tejto súvislosti minister vnútra Matúš Šutaj Eštok.

Nároky na kvalitu sa neznižujú


Cieľom opatrenia je podľa neho najmä posilniť personálne kapacity Policajného zboru, v ktorom aktuálne pôsobí 19 711 policajtov, pričom chýba ďalších viac než 2 800 príslušníkov. Nedostatok je najvýraznejší najmä v poriadkovej, dopravnej a cudzineckej polícii.

Minister zároveň zdôraznil, že zmena podmienok neznamená zníženie nárokov na kvalitu uchádzačov. „Po splnení všetkých ostatných kritérií radi privítame aj uchádzačov s alergiami na rôznych pozíciách. Nemôžeme si dovoliť prichádzať o odborníkov napríklad v oblasti vyšetrovania finančných podvodov či kybernetickej kriminality pre zastarané nastavenie systému,“ doplnil Šutaj Eštok s tým, že zdravotná spôsobilosť je naďalej jednou zo základných podmienok prijatia do Policajného zboru.

Náborovú kampaň chcú zopakovať


Ministerstvo však reaguje na aktuálne potreby spoločnosti aj personálnu situáciu v zbore a postupne upravuje niektoré doteraz striktné kritériá. Z tohto dôvodu nedávno umožnili aj prijímanie uchádzačov s akceptovateľným zrakovým obmedzením

Ministerstvo vnútra eviduje v súčasnosti takmer 2 000 žiadostí o prijatie do Policajného zboru. V roku 2025 vstúpilo do služby 1 221 nových policajtov a za prvý štvrťrok 2026 ďalších 380. Rok 2025 bol zároveň podľa rezortu vnútra prvým po desiatich rokoch, keď do Policajného zboru nastúpilo viac policajtov, ako z neho odišlo. Náborovú kampaň stansapolicajtom.sk preto plánuje ministerstvo vnútra v blízkej dobe zopakovať.


Zdroj: SITA.sk - Podmienky na prijatie do Policajného zboru sa zmierňujú, bežné alergie už nie sú prekážkou © SITA Všetky práva vyhradené.

   Tlač    Pošli



©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 