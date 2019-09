Na pražskom letisku zadržali cudzinca s dvoma kuframi katy jedlej

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 17. septembra (TASR) - Českí colníci zadržali na pražskom medzinárodnom letisku 26-ročného cudzinca so 40 kilogramami rastliny kata jedlá, ktorá sa užíva ako povzbudzujúca droga. Muž pricestoval z izraelskej metropoly Tel Aviv a katu mal v dvoch kufroch. Informácie priniesol v utorok český spravodajský portál Novinky.cz.Muž priletel do Prahy koncom minulého týždňa, uviedla v utorok hovorkyňa colníkov Šárka Miškovská. Podľa jej ďalších slov sa muž pokúšal 40 kilogramov čerstvej katy jedlej prepašovať v dvoch cestovných kufroch a colníci ju objavili pri bežnej kontrole batožiny cestujúcich.Kontrola batožiny röntgenom najprv ukazovala veľké množstvo organických látok a pri dôkladnej prehliadke sa potvrdilo, že v kufroch sa nachádzali zväzky čerstvého materiálu z rastliny s latinským názvom Catha edulis.Kata jedlá je zaradená do zoznamu omamných a psychotropných látok. Užíva sa ako žuvací tabak. Látky kathion a kathin, ktoré rastlina obsahuje, majú na organizmus stimulačný účinok podobný amfetamínu. Rastlina sa najčastejšie vyskytuje v horských oblastiach krajín východnej Afriky a Arabského polostrova.Cudzinca v Prahe odovzdali polícii na začatie trestného stíhania, dodala hovorkyňa colníkov.Kata patrí k tovarom, s ktorými sa colníci nestretávajú príliš často, ale ak áno, väčšinou ide o zásielky v pomerne veľkom množstve. Napríklad tento rok v januári zachytili v poštovej zásielke z Etiópie tiež 40 kíl tejto rastliny. V októbri 2016 putovala cez ruzynské letisko zásielka s vyše 90 kilami katy, pripomenul portál Novinky.cz.