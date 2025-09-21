|
Nedeľa 21.9.2025
Meniny má Matúš
|Denník - Správy
21. septembra 2025
Na proteste sa ozývali výzvy na „hlbokú orbu“ aj generálny štrajk. Jaroslav Naď hovorí o symbolickom 17. novembri
Tagy: konsolidácia verejných financií Odbory Opozícia Politika 24 Predseda demokratov predseda sas Premiér Slovenskej republiky Protest Zamestnávatelia
Ľudia si sami na nedávnom opozičnom proteste proti vládnej konsolidácii verejných financií ...
21.9.2025 (SITA.sk) -
Ľudia si sami na nedávnom opozičnom proteste proti vládnej konsolidácii verejných financií pýtali generálny štrajk. Uviedol to v nedeľu v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 šéf opozičnej strany Demokrati Jaroslav Naď.
„Ja som len vychádzal na pódium a kričali dve veci: „generálny štrajk" a „hlboká orba"," vyhlásil Naď. On sám následne podľa vlastných slov pripustil, že generálny štrajk by mohol byť dobrou cestou.
S dátumom 17. novembra ako dátumom štrajku podľa Naďa prišiel predseda SaS Branislav Gröhling. „Tak si hovorím - áno to je dobrý dátum, lebo dovtedy to vieme aj zorganizovať a zároveň je to veľký symbol," povedal Naď.
Predseda Demokratov zároveň uviedol, že v rámci organizácie štrajku chcú komunikovať so všetkými, napríklad so zamestnávateľmi aj s odbormi. „Kedy by sa inokedy mali ozvať odborári, keď nie teraz," vyhlásil Naď s tým, že zamestnanci sú vládnymi opatreniami likvidovaní. „Vyslovene tieto zložky najchudobnejších ľudí krvácajú za Roberta Fica a teraz je čas pre odbory, aby zdvihli hlavu," doplnil Naď.
Zdroj: SITA.sk - Na proteste sa ozývali výzvy na „hlbokú orbu“ aj generálny štrajk. Jaroslav Naď hovorí o symbolickom 17. novembri © SITA Všetky práva vyhradené.
