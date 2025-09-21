Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 21.9.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Matúš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

21. septembra 2025

Na proteste sa ozývali výzvy na „hlbokú orbu“ aj generálny štrajk. Jaroslav Naď hovorí o symbolickom 17. novembri


Tagy: konsolidácia verejných financií Odbory Opozícia Politika 24 Predseda demokratov predseda sas Premiér Slovenskej republiky Protest Zamestnávatelia

Ľudia si sami na nedávnom opozičnom proteste proti vládnej konsolidácii verejných financií ...



Zdieľať
demokrati maju v prieskume agentury ipsos 52 percenta 676x451 21.9.2025 (SITA.sk) -



Ľudia si sami na nedávnom opozičnom proteste proti vládnej konsolidácii verejných financií pýtali generálny štrajk. Uviedol to v nedeľu v diskusnej relácii Politika 24 spravodajskej televízie Joj 24 šéf opozičnej strany Demokrati Jaroslav Naď.

„Ja som len vychádzal na pódium a kričali dve veci: „generálny štrajk" a „hlboká orba"," vyhlásil Naď. On sám následne podľa vlastných slov pripustil, že generálny štrajk by mohol byť dobrou cestou.

S dátumom 17. novembra ako dátumom štrajku podľa Naďa prišiel predseda SaS Branislav Gröhling. „Tak si hovorím - áno to je dobrý dátum, lebo dovtedy to vieme aj zorganizovať a zároveň je to veľký symbol," povedal Naď.

Predseda Demokratov zároveň uviedol, že v rámci organizácie štrajku chcú komunikovať so všetkými, napríklad so zamestnávateľmi aj s odbormi. „Kedy by sa inokedy mali ozvať odborári, keď nie teraz," vyhlásil Naď s tým, že zamestnanci sú vládnymi opatreniami likvidovaní. „Vyslovene tieto zložky najchudobnejších ľudí krvácajú za Roberta Fica a teraz je čas pre odbory, aby zdvihli hlavu," doplnil Naď.







Zdroj: SITA.sk - Na proteste sa ozývali výzvy na „hlbokú orbu“ aj generálny štrajk. Jaroslav Naď hovorí o symbolickom 17. novembri © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: konsolidácia verejných financií Odbory Opozícia Politika 24 Predseda demokratov predseda sas Premiér Slovenskej republiky Protest Zamestnávatelia
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Incidenty v Európe pribúdajú. Český prezident Pavel hovorí, že zostrelenie ruského lietadla môže byť jediným riešením
<< predchádzajúci článok
Fluktuácia zamestnancov na Slovensku láme rekordy, pracovníci často odchádzajú aj bez novej ponuky

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 