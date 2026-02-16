|
Pondelok 16.2.2026
Meniny má Ida
|Denník - Správy
Na pumpe už vybavíte takmer všetko: OMV pridalo nákupy, balíky, kvety aj nové služby pre vodičov
Mnohí z nás ju vnímajú ako zastávku medzi prácou a domovom - na kávu, drobný nákup či vyzdvihnutie balíka. Zmeny, ktoré spoločnosť OMV v roku 2025 urobila, smerovali k jedinému cieľu - aby sa z návštevy ...
16.2.2026 (SITA.sk) - Mnohí z nás ju vnímajú ako zastávku medzi prácou a domovom – na kávu, drobný nákup či vyzdvihnutie balíka. Zmeny, ktoré spoločnosť OMV v roku 2025 urobila, smerovali k jedinému cieľu - aby sa z návštevy stanice stal pohodlný, rýchly a príjemný "one-stop" zážitok.
"Naša sieť sa mení z miesta na tankovanie na moderné centrum služieb pre cestovanie aj každodenné potreby. Každú inováciu robíme s jedinou otázkou: pomôže to zákazníkovi? Ušetrí mu to čas, spríjemní deň, zjednoduší život?" hovorí Elisabeth Cigler, retail manažérka pre sieť čerpacích staníc OMV Slovensko.
Spoločnosť OMV dokončila rekonštrukcie bývalých staníc Benzinol, ktoré prevzala v roku 2024. Cieľom je jednotný štandard dizajnu, služieb a technického vybavenia, aby ste sa na každej stanici cítil rovnako komfortne, rýchlo sa zorientovali a vybavili všetko bez zbytočného zdržania. Modernizáciou prešlo 18 prevádzok, na troch získali umývacie haly úplne nový vzhľad a na 10 staniciach pribudli nové výdajné stojany.
Fotovoltické panely pomáhajú s výrobou elektrickej energie už na ďalších 19 čerpacích staniciach OMV, čím sa pokrytie rozšírilo na 51 % siete. Na vybraných prevádzkach dokáže fotovoltika pokryť približne 20 % ročnej spotreby elektrickej energie.
Koncept VIVA BILLA je dnes dostupný na 65 čerpacích staniciach, z toho 15 vybudovali v roku 2025. Vedeli ste, že na OMV si môžete vyzdvihnúť balík alebo kúpiť čerstvú kyticu? Balíkoboxy SPS pribudli na ďalších 21 miestach a na 3 staniciach nájdete aj kvetoboxy FlowersDrive.
Prémiový MaxxMotion Diesel si môžete natankovať na ďalších 6 staniciach a AdBlue zo stojanu už na 29 prevádzkach. Vlastníte elektromobil? Žiadny problém! Nové nabíjačky eMotion pribudli na 17 lokalitách. A vodu do ostrekovača si na vybraných 21 prevádzkach môžete doplniť priamo zo stojana, čo je komfortnejšie aj ekologickejšie.
Aplikáciu OMV MyStation už využíva viac ako 500 000 Slovákov – patríte medzi nich aj vy? Vernostný program prináša výhody pri každej návšteve a má aj charitatívny rozmer – zákazníci počas roka 2025 podporili charitatívne organizácie Dobrý Anjel, Vlk a Amálka.
Zaregistrovali ste niektoré z týchto inovácií aj vy na svojej OMV-ke? Všetky zmeny vznikali aj pre vás, aby ste na jednej zastávke vybavili viac, ušetrili čas a cítili sa na cestách pohodlnejšie. Viac informácií získate na www.omv.sk.
15 nových prevádzok s dostupnosťou potravín, celkovo 65 čerpacích staníc VIVA BILLA
130. čerpacia stanica OMV otvorená v Lipníkoch
17 nových lokalít s elektronabíjačkami eMotion
19 nových prevádzok s fotovoltickými panelmi
18 zrekonštruovaných čerpacích staníc
3 zrekonštruované umývacie haly
10 čerpacích staníc s novými výdajnými stojanmi
6 ďalších prevádzok s ponukou produktu MaxxMotion Diesel
29 čerpacích staníc s AdBlue tankovaním priamo zo stojanu
21 nových balíkoboxov spoločnosti SPS
3 kvetoboxy FlowersDrive
500 000 používateľov aplikácie MyStation
1,5 milióna darovaných bodov na charitu
Informačný servis
Informačný servis
Zdroj: SITA.sk - Na pumpe už vybavíte takmer všetko: OMV pridalo nákupy, balíky, kvety aj nové služby pre vodičov © SITA Všetky práva vyhradené.
